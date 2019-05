Chiếc máy tính cũ chứa 6 phần mềm độc hại bán giá 1,3 triệu USD 0 Chiếc máy tính xách tay có tên "The Persistence of Chaos"chứa 6 phần mềm độc hại, biểu tượng của mối đe dọa trong ngành công nghệ.

Hôm 28/5, một tác phẩm 'nghệ thuật' có tên The Persistence of Chaos chứa những phần mềm độc hại nhất được bán với giá 1,3 triệu USD thông qua một trang đấu giá trực tuyến ở New York (Mỹ). Đây là tác phẩm của ông Guo O Dong, một nghệ sĩ internet, nhà phê bình văn hóa đương đại trực tuyến, đến từ Trung Quốc.

Đây là chiếc Netbook 10-inch đời 2008 chạy bằng hệ điều hành lỗi thời Windows XP của Microsoft. Nghệ sĩ Guo O Dong đã cài vào bộ nhớ của chiếc máy tính này 6 phần mềm độc hại từng là nỗi ám ảnh, mối nguy hại cho an ninh mạng thế giới. Bao gồm "I LOVE YOU" xuất hiện năm 2000, "Sobig" năm 2003, "MyDoom" năm 2004, "DarkTequila" năm 2013, "BlackEnergy" năm 2015 và nổi tiếng nhất là mã độc "WannaCry" năm 2017.

Sỡ dĩ chiếc máy tính cũ chứa mã độc trên có giá lên đến 1,3 triệu USD vì nó là biểu tượng mạnh mẽ về mối đe dọa của một chiếc máy tính đơn giản có thể gây ra cho toàn thế giới. Ông Guo cho biết 6 loại mã độc trên khi phát tán đã gây thiệt hại ít nhất 95 tỷ USD trên toàn cầu.

Trước phiên đấu giá, trang đấu giá trực tuyến thuộc tổ chức an ninh mạng Deep Instinct ở New York (Mỹ) phải nhấn mạnh rằng tác phẩm này chỉ dành cho mục đích nghiên cứu đơn thuần. Những ai tham gia phiên đấu giá phải cam kết không phổ biến bất kỳ phần mềm độc hại nào từ chiếc máy tính.

Chiếc máy tính, được xem thông qua một đoạn video phát trực tuyến, được khởi động nhưng không kết nối với bất kỳ mạng internet nào. Thông tin người mua chiếc máy tính chứa các mã độc trên được giữ kín.

Sơn Nam (Theo AFP)