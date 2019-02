Cadillac Escalade bọc thép giá 350.000 USD 0 SUV 7 chỗ Escalade trang bị kính chống đạn dày hai inch, khả năng quan sát đêm, phòng thủ bằng sóng âm và hệ thống liên lạc vệ tinh.

Cadillac Escalade độ chống đạn giá 350.000 USD Thử khả năng chống đạn của SUV Escalade

Cadillac Escalade là dòng SUV 7 chỗ hạng sang, trang bị nhiều công nghệ và tính năng cao cấp. Xe có đủ các trang bị an toàn tối tân như hệ thống túi khí, cảnh báo điểm mù cùng những tính năng sẵn có trên các dòng xe sang. Trong khi đó, các tính năng cao cấp khác như vị trí chờ súng phòng thủ, kính chống đạn, hệ thống phòng thủ bằng khói và tay nắm cửa phóng điện có thể trang bị thêm bởi hãng độ AddArmor.

Escalade chống đạn trang bị thêm đèn còi cảnh báo. Ảnh: The Drive

AddArmor chia sẻ rằng chiếc Escalade có khả năng chống đạn cấp độ B6, chống được các cuộc tấn công bằng súng trường, tiểu liên, súng lục, thuốc nổ. Những dụng cụ chuyên dùng để đập phá không thể gây tổn hại đến người trong xe. Hãng độ cho biết các tấm thân vỏ xe được làm bằng vật liệu sợi carbon tổng hợp, có độ cứng gấp 10 lần so với thép truyền thống.

Khối lượng xe là một trong những điểm yếu của các dòng xe chống đạn, do thân vỏ dày nên xe thường nặng hơn bình thường. AddArmor giải quyết bằng cách sử dụng vật liệu sợi carbon tổng hợp, có khối lượng nhẹ hơn khoảng 60% so với thép cùng kích thước. Do đó, xe có thể nhanh chóng thoát khỏi địa điểm bị tấn công.

Nội thất sang trọng của Escalade chống đạn. Ảnh: The Drive

Ngoài khả năng phòng thủ bị động, chiếc Escalade cũng trang bị thêm một số tính năng phản công. Hệ thống vũ khí sóng âm tạo ra những âm thanh có tần số cao gây choáng cho kẻ địch. Lỗ chờ súng được thiết kế giúp người bên trong có thể tấn công ngược lại mà không cần ra khỏi xe. Chiếc SUV khi đó không khác gì một lô cốt.

Trong cabin, người dùng có đủ các thiết bị như TV màn hình phẳng, ghế kiểu thương gia, bộ phát wifi và dàn âm thanh cao cấp. Xe được kết nối vệ tinh với trung tâm ứng cứu khẩn cấp.

AddArmor không chia sẻ chi tiết về động cơ xe, tuy nhiên hệ thống treo của chiếc SUV được nâng cấp, trang bị phanh kích thước lớn hơn nguyên bản. Hãng độ cho biết thời gian hoàn thành Escalade chống đạn khoảng 1.300 giờ. Tại Mỹ, Escalade tiêu chuẩn giá từ 75.000 USD đến hơn 100.000 USD, trong khi bản chống đạn được niêm yết giá 350.000 USD.

Phương Linh