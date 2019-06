Cách nữ ca sĩ giàu nhất thế giới kiếm và tiêu 600 triệu USD

Rihanna sinh năm 1988, nổi tiếng với thể loại nhạc R&B. Cô bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 15 tuổi. Kể từ đó, cô đã có 14 bài hát đầu bảng xếp hạng Billboard như Only Girl (In the World), What's My Name?, S&M, Diamonds... Rihanna giữ vững phong độ suốt nhiều năm qua và đã lập kỷ lục trên Youtube khi là nghệ sĩ đầu tiên có đến 24 video âm nhạc cán mốc 100 triệu lượt xem. Theo Business Insider, tổng doanh thu từ việc ca hát và các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của cô là 137 triệu USD. Ảnh: New York Times.