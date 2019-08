Thương hiệu Kiton và Casadei tổ chức tiệc phong cách Italy 'La Dolce Vita'

Bộ sưu tập sử dụng gam màu từ tươi sáng đến trung tính, phù hợp cho nhiều dịp khác nhau như công sở, dạo phố hay những buổi tiệc tối sang trọng. Chất liệu của các mẫu thiết kế được thương hiệu chọn từ 100% cashmere, lụa tự nhiên, linen, và đặc biệt là vicuna... kết hợp cùng đường cắt may tỉ mỉ, vừa vặn đảm bảo chất lượng "The Best of The Best Plus One".