Sĩ Thanh gợi ý cách phối đồ với giày Crocs Revia

Crocs Reviva được sáng tạo ra bởi công ty NIWOT – nhà dẫn đầu thị trường về cải tiến công nghệ trong lĩnh vực giày dép với mục tiêu luôn mang tới khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Danh sách cửa hàng Crocs Vietnam:

Hồ Chí Minh

178 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q. 1 | 028 6681 9605

61 Nguyễn Trãi, P.Bến Thành, Q. 1 | 028 6277 0195

L3-K2, Tầng 3, Saigon Center, Q.1 | (028) 6657 3401

75A, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10 | (028) 6678 7648

Tầng trệt, Crescent Mall, Q.7 | (028) 6681 1195

Tầng 1, Aeon mall Bình Tân, Q. Bình Tân | (028) 6681 4526

Tầng 1, Aeon mall Tân Phú, Q. Tân Phú | (028) 66827731

Tầng 1, Vạn Hạnh Mall, Q.10 | ( 028) 6650 2585

Tầng 2. Vincom Thảo Điền, Q.2 | (028) 6271 5051

Bình Dương: Tầng 2, Aeon Mall Bình Dương | (027) 4655 6437

Hà Nội

51 Hàng Bông, Q. Hoàn Kiếm | (024) 6292 2040

Tầng 1, TTTM BigC Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy | (024) 6656 4645

Tầng 1, Aeonmall Long Biên, Q. Long Biên | (024) 6294 0191

Tầng 1, Big C Hồ Gươm, 110 Trần Phú, Q. Hà Đông | (024) 6658 6800

Tầng B1 - TL 23, Vincom Mega Mall Times City, 458 Phố Minh Khai, Vĩnh Phú, Hai Bà Trưng | (024) 6653 7320

Đà Nẵng: Tầng L1-K7, Vincom Plaza Ngô Quyền, 910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng|(023) 66514574