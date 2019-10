Những món đồ Bottega Veneta được sao Việt yêu thích

Túi The Pouch Từ khi lên chức, Giám đốc sáng tạo người Anh Daniel Lee đã mang tới cho nhà mốt hình ảnh mới, tạo ra những món đồ khiến các tín đồ thời trang không thể không bổ sung vào tủ đồ. Không chỉ xuất hiện dọc những con phố thời trang danh tiếng tại Milan, Paris, The Pouch được giới mộ điệu Việt yêu thích. Cô nàng 'nhiều túi' Khánh Linh The Face là một trong những fashionista sở hữu phiên bản màu trắng cỡ lớn đầu tiên tại Việt Nam.