Những khoảnh khắc đẹp của Giáng My trong show Vũ Ngọc và Son

Hoa hậu Đền Hùng Giang My xuất hiện trong thiết kế đầm lụa đỏ thuộc bộ sưu tập "Queen of Love" của bộ đôi nhà thiết kế. Giáng My mở màn phần một show diễn bộ sưu tập thu đông. Hoa hậu mệnh danh "người đẹp không tuổi" thể hiện thần thái sang trọng khi tái hiện hình ảnh quý bà retro với mắt kẻ cateyes, môi đỏ căng mọng.