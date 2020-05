I Hate Fashion ra mắt bộ sưu tập 'Blooming In Colors'

Bên cạnh những thiết kế suit thanh lịch, bodycon và chân váy bút chì quyến rũ đã làm nên tên tuổi của thương hiệu I.H.F, Blooming In Colors còn đánh dấu sự đổi mới trong kiểu dáng và kĩ thuật may của thiết kế đăc trưng - blazer. Để phù hợp với thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam, I.H.F đã cải tiến thiết kế blazer của mình với phần tay lửng thoáng mát và loại bỏ lớp lót, giúp khách hàng có trải nghiệm dễ chịu hơn với thiết kế này trong mùa hè. Bên cạnh đó, thương hiệu cũng chú ý hoàn thiện chi tiết may bọc các đường chỉ, cải thiện chất lượng sản phẩm tới tay khách hàng.