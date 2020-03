Chiến dịch tôn vinh phụ nữ của các thương hiệu thời trang

Năm 2018, Gucci kết hợp với nghệ sỹ Cleo Wade để tạo ra những áp phích mới cho Chime for Change – một chiến dịch nhằm mục đích đoàn kết và tăng cường sức ảnh hưởng của phụ nữ trên toàn thế giới.

Chiến dịch nổi tiếng của Gucci hợp tác với nghệ sỹ Cleo Wade

Cũng vào năm này, Dior giới thiệu tạp chí DIORMAG như một cách tinh tế để tôn vinh những người phụ nữ trên toàn thế giới. Thông qua nền tảng Instagram, thương hiệu này nhắc khéo về sự ủng hộ và mong muốn tôn vinh phụ nữ bằng thiết kế áo T-shirt của Giám đốc Nghệ thuật - Maria Grazia Chiuri. Lấy cảm hứng từ bài luận nổi tiếng của nhà hoạt động nữ quyền Chimamanda Ngozi Adichie trên TED Talks, chiếc áo có dòng chữ "We Should All Be Feminists" (Chúng ta tất cả đều nên là những nhà ủng hộ nữ quyền).

Ngoài ra, Net-A-Porter, chuyên trang mua sắm thời trang hàng đầu của phái đẹp cũng hợp tác với hơn 20 thương hiệu và nhà thiết kế danh tiếng để ra mắt các mẫu áo phông với 100% lãi suất dành tặng cho quỹ hỗ trợ những người phụ nữ bất hạnh.

Net-A-Porter hợp tác cùng các thương hiệu tạo nên các thiết kế áo phông mang thông điệm ý nghĩa về phụ nữ.

Các thương hiệu thời trang và trang sức Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Trong đó, DOJI là một trong những thương hiệu đi đầu trong việc thực hiện các chiến dịch, chương trình tri ân phụ nữ. Trước đó, DOJI gây ấn tượng với chiến dịch 'Girls of Liberty' mang ý nghĩa khuyến khích phái đẹp tự do thể hiện cá tính, sẵn sàng tạo nên những điều mới lạ.

Năm 2020, với mong muốn giúp phụ nữ Việt tự tin hơn, DOJI tiếp tục với chiến dịch mới để gửi gắm thông điệp 'Tôn vinh người phụ nữ hiện đại' bằng những thiết kế độc đáo, đa phong cách dành cho phái đẹp trong ngày mùng 8/3 sắp. Bộ sưu tập trang sức gắn kim cương 8 Hearts & 8 Arrows (8 trái tim, 8 mũi tên) - Rays of Light của DOJI mang đến cho người đeo phong cách thời thượng, hiện đại, giúp phụ nữ tự tin, mạnh mẽ hơn nhưng vẫn tinh tế và luôn tràn đầy yêu thương.

Những viên kim cương 8 trái tim & 8 mũi tên luôn phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Theo cảm nhận của các nhà thiết kế DOJI, những người phụ nữ hiện đại giống như những bánh xe đu quay của các thành phố lớn trên thế giới như vòng quay Singapore Flyer hay London’s Eye, không ngừng tỏa sáng bằng cả bản lĩnh và trái tim.

Chiến dịch tôn vinh phụ nữ của thương hiệu thời trang Mai Phương Thúy tỏa sáng với bộ sưu tập trang sức gắn kim cương 8 Hearts & 8 Arrows - Rays of Light.

Ẩn trong mỗi viên kim cương 8 Hearts & 8 Arrows là hiệu ứng 8 trái tim, 8 mũi tên độc đáo, tượng trưng cho những giá trị mục tiêu của người phụ nữ hiện đại. Trong đó, 8 trái tim là biểu tượng cho niềm tin, tình yêu, niềm hi vọng, còn 8 mũi tên mang ý nghĩa quyết tâm, kiên định và dám dấn thân.

Từ 1/3 đến 8/3/2020, DOJI giảm 10% bộ sưu tập Rays of Light.

Qua bộ sưu tập Rays of Light, nhãn hàng thể hiện năng lực chế tác kim cương đa dạng chủng loại, kiểu dáng và mong muốn tạo ra sự gắn kết giữa khách hàng với thương hiệu bằng những thông điệp nhân văn và mang tới trải nghiệm tốt nhất.

Đại diện tập đoàn DOJI chia sẻ: "Mỗi sản phẩm là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố thương mại và yếu tố nghệ thuật, luôn ẩn chứa câu chuyện đồng cảm với phụ nữ để họ nhận thấy cần yêu thương bản thân mình hơn".

(Nguồn: DOJI)