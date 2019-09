Chị gái cười bộ váy bó của Kim Kardashian 0 Nhìn Kim mặc thử mẫu váy latex bó chặt được chuẩn bị cho tiệc hậu Met Gala 2019, Kourtney Kardashian nói đùa rằng trông cô giống Nicki Minaj ngày Halloween.

Tình huống trên được tiết lộ trong tập mới của series truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians, chiếu hôm 15/9. Khi đó, Kim ướm thử thiết kế siêu bó làm từ chất liệu latex màu xanh của nhà mốt Thierry Mugler - trang phục mà cô dự định diện tới bữa tiệc hậu đêm hội thời trang Met Gala hồi tháng 5. Tác phẩm sexy giúp bà mẹ bốn con khai thác trọn vẹn thân hình bốc lửa cùng vòng hai nhỏ đến khó tin.

Hài lòng với vẻ ngoài, Kim hào hứng gọi video để khoe chị cả. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cô, Kourtney đã nói rằng hình ảnh em gái gợi liên tưởng đến nữ rapper Nicki Minaj trong ngày hội hóa trang Halloween.

Người đẹp U40 khoe đường cong trứ danh.

"Em đang nghĩ về việc mặc thế này đến tiệc sinh nhật tuổi 40 của chị", Kim trêu đùa. Kourtney liền đáp: "Gì cơ? Có phô trương quá không? Em định hóa thân thành Nicki Minaj sao?".

"Đây là Cher, chị yêu ạ", Kim vừa trả lời vừa vuốt mái tóc giả kết từ hàng nghìn hạt lấp lánh.

"Chị sẽ nói rằng đó là ngày 31/10". Câu đùa của Kourtney khiến em gái chưng hửng. Kim thể hiện sự tức giận ở hậu trường: "Tôi đã lên kế hoạch cho phong cách dự Met Gala từ năm ngoái, vậy mà chị ấy rất thô lỗ trước mặt êkíp Mugler. Tất cả đều rất xấu hổ".

Sau nhiều tình tiết tranh cãi qua lại, Kourtney cuối cùng đã xin lỗi Kim và giải thích rằng cô không biết mẫu đầm màu xanh của em gái là dành cho sự kiện thuộc Met Gala, cũng như không hề biết êkíp Mugler đang ở đó với Kim.

Được mệnh danh "đêm hội thời trang lớn nhất hành tinh", Met Gala là sự kiện quy tụ hàng trăm nghệ sĩ với vô vàn phong cách độc đáo, là nơi để mỗi người thỏa sức khẳng định cái tôi mạnh mẽ thông qua vẻ ngoài khác biệt. Với chủ đề "Camp: Notes on Fashion", Met Gala 2019 - diễn ra hôm 6/5 - tôn vinh những trang phục mang tinh thần phù phiếm, nổi loạn và vui tươi. Trên thảm đỏ này, Kim trở thành tâm điểm chú ý khi diện thiết kế latex cũng do nhà mốt Mugler thực hiện. Ngôi sao truyền hình thực tế từng chia sẻ rằng cô "chưa từng đau đến thế" suốt nhiều giờ đồng hồ. Độ bó cứng của corset bên trong khiến người đẹp không thể ngồi và phải học cách thở để giữ bản thân tỉnh táo. Sau đó, khi dự tiệc hậu thảm đỏ, Kim thay chiếc váy màu xanh phom dáng tương tự.

Video: Vogue