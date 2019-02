Celine Dion khóc khi xem show Valentino

Vốn đam mê thời trang, Celine Dion đã dành cả tuần ở Pháp để tham dự nhiều show diễn trong khuôn khổ Paris Haute Couture Fashion Week. Đặc biệt, giọng ca "My Heart Will Go On" đã rơi nước mắt khi ngắm nhìn những thiết kế đỉnh cao thuộc bộ sưu tập Valentino Xuân 2019 do giám đốc sáng tạo Pierpaolo Piccioli thực hiện, tối 23/1.

Góp mặt tại show của nhà mốt Italy danh tiếng, Celine diện bộ cánh thanh lịch màu camel, tạo điểm nhấn bằng túi xách và giày ton-sur-ton đỏ bordeaux. Cô ngồi hàng ghế đầu bên cạnh doanh nhân Giancarlo Giammetti và nhà thiết kế Valentino Garavani - cha đẻ của thương hiệu Valentino.

Celine Dion mặc đồ sang trọng dự show Valentino Couture Xuân 2019.

Quá xúc động khi thưởng lãm bộ sưu tập, chủ nhân 5 giải Grammy bật khóc. Khoảnh khắc danh ca sinh năm 1968 liên tục dùng khăn chấm nước mắt được nhiều người ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Không ít ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tình cảm Celine dành cho loạt trang phục lộng lẫy.

"Bạn có thể yêu thời trang, nhưng đã bao giờ bạn xúc động rơi nước mắt như Celine Dion tại show Valentino chưa?" - tài khoản Ashley Weatherford bình luận.

Celine Dion bật khóc khi xem show Valentino Celine Dion khóc khi ngắm thiết kế Valentino

Celine Dion liên tục chấm nước mắt Diva 51 tuổi liên tục chấm nước mắt

Một ngày trước đó, Celine cũng gây chú ý khi thể hiện biểu cảm choáng váng trước một thiết kế Giorgio Armani Prive. Gần cuối show, ngôi sao người Canada đang say sưa trò chuyện với khách mời bên cạnh thì đột nhiên "đứng hình" khi nhìn thấy bộ đầm maxi ôm nhẹ, đính kim sa tỉ mỉ tạo thành họa tiết hoa trên nền đen.

Celine Dion choáng khi nhìn thấy bộ đầm Giorgio Armani Prive Celine Dion choáng khi nhìn thấy mẫu váy Armani Prive