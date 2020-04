Bán đấu giá váy Mai Phương từng mặc 0 Nhà thiết kế Đức Vincie công bố đấu giá bộ váy dạ hội cố diễn viên Mai Phương từng mặc trình diễn để ủng hộ bé Lavie.

Đức Vincie chia sẻ sự ra đi của Mai Phương khiến anh và tất cả bạn bè, đồng nghiệp, khán giả đều đau xót. Nữ diễn viên mất ở tuổi 35, khi con gái mới lên 7 tuổi và đang học lớp 1. Trước khi ra đi Mai Phương trăn trở nhiều về tương lai của bé Lavie vì ông bà ngoại đã lớn tuổi còn bố bé đang ở Mỹ chưa thể về nước. Để hỗ trợ phần nào cho con gái của nữ diễn viên, nhà thiết kế Đức Vincie quyết định bán đấu giá bộ váy dạ hội màu hồng Mai Phương từng mặc mở màn bộ sưu tập Xuân - Hè, thuộc khuôn khổ sự kiện Tuần Thời trang Quốc tế Việt Nam 2019.

Mai Phương trình diễn bộ váy của Đức Vincie tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam tháng 4/2019.

Tháng 4 năm ngoái, Mai Phương đang chữa ung thư phổi nhưng vẫn cố gắng tham gia các hoạt động nghệ thuật khi cảm thấy khoẻ. "Tôi mời Mai Phương tham gia show diễn vì bộ sưu tập mang thông điệp tạo động lực cho những người từng gặp biến cố, nghịch cảnh trong cuộc sống. Mai Phương là cô gái gặp nhiều sóng gió mà vẫn kiên cường chiến đấu, hướng về phía trước. Tôi bất ngờ khi Phương catwalk rất tự tin, được khán giả vỗ tay ủng hộ nhiệt tình. Cô ấy đã giúp tôi có đêm diễn trọn vẹn, đáng nhớ", Đức Vincie nhớ lại.

Nhà thiết kế tiết lộ do Mai Phương mang trọng bệnh nên anh khá hồi hộp, lo lắng trước chương trình. Trước show diễn một ngày tình trạng sức khoẻ cô không tốt làm cả êkíp thấp thỏm. Sau đó nhờ nỗ lực cá nhân và được gia đình, bạn thân Ốc Thanh Vân động viên, Mai Phương đã tươi tắn bước lên sàn diễn. "Dù thở phào nhẹ nhõm, chúng tôi vẫn phải đề phòng tình huống xấu có thể xảy ra. Êkíp của tôi chủ động thuê khách sạn cạnh địa điểm làm show để Mai Phương nghỉ ngơi trong thời gian đợi trang điểm, thay đồ. Sau khi hoàn thành tiết mục, Phương vào hậu trường và khóc. Cô xúc động trước tình cảm, sự ủng hộ của mọi người dành cho mình. Các người mẫu diễn cùng Phương khi đó cũng rưng rưng. Mai Phương tâm sự với tôi rằng cô chỉ sợ diễn không tốt, để xảy ra sự cố trên sân khấu. May mắn mọi việc đều tốt đẹp, suôn sẻ nên cô ấy rất hạnh phúc. Chính khán giả đã tiếp sức cho Mai Phương bằng những tràng vỗ tay", Đức Vincie kể.

Nhà thiết kế Đức Vincie.

Chiếc váy Mai Phương mặc mở màn show diễn của Đức Vincie được may bằng chất liệu ren, đính 5.000 bông hoa 3D, vảy kim sa và pha lê lấp lánh. Bộ váy do 5 người thợ may lành nghề thực hiện trong vòng một tháng. Đức Vinice đưa ra giá khởi điểm là 5,5 triệu đồng, đấu giá trong 7 ngày. Anh sẽ chốt giá vào 20h ngày 8/4. Sau khi công khai thông tin đấu giá bộ váy trên trang cá nhân, đến giờ đã có người trả giá 14 triệu đồng.

Nhà thiết kế cho biết sẽ dành toàn bộ số tiền thu được từ việc đấu giá góp vào quỹ do diễn viên Ốc Thanh Vân thành lập để hỗ trợ bé Lavie.