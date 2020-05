5 mẫu đồng hồ Hublot bán chạy nhất Boss Luxury

Hublot Big Bang One Click Sang Bleu All Black Red ra mắt tại triển lãm Hublot Geneva Days 2018, mang đến ấn tượng lớn với phiên bản All Black Red bắt mắt. Sở hữu lớp vỏ bằng ceramic đính đá quý cùng concept "All-Black", một trong những tạo hình độc đáo và thành công nhất trong thế giới đồng hồ, khởi xướng bởi Chủ tịch Hublot - ngài Jean-Claude Biver - vào năm 2006. Sự hợp tác giữa các nghệ sĩ xăm hình và hãng đồng hồ không còn mới nhưng Maxime Buchi lại là nghệ sĩ đầu tiên đưa những hoạ tiết của mình lên mặt một chiếc đồng hồ và cả phần bezel, dây đeo, tạo nên tinh thần xuyên suốt. Với vẻ ngoài nổi bật, sáng tạo cùng cỗ máy nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với cả hai đối tượng khách hàng nam và nữ. Với mức giá trên 400 triệu đồng, Big Bang One Click Sang Bleu All Black Red hiện là một trong những dòng đồng hồ được ưa thích nhất tại Boss Luxury.