Xét nghiệm 11 khách trên chuyến bay có 'bệnh nhân 51' 0 Nghệ AnNhững người trở về từ châu Âu và các vùng dịch trên thế giới đều được lấy mẫu phẩm để xét nghiệm Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An - cho biết ngày 17/3, cán bộ y tế lấy mẫu phẩm của 11 người trú tại Nghệ An thuộc diện cách ly để xét nghiệm Covid-19. Đây là những hành khách trên chuyến bay có "bệnh nhân 51", từ Qatar đến Hà Nội sáng 13/3. 11 người ở Nghệ An ngồi khoang phổ thông, không cùng khoang với người bệnh.

Ngoài 11 người trên chuyến bay này, hôm nay Nghệ An cũng lấy mẫu gần 70 người khác từ châu Âu và các vùng dịch trên thế giới trở về chưa qua 14 ngày. Việc lấy mẫu đồng loạt thực hiện theo chủ trương mới mà ngành y tế đưa ra.

Toàn tỉnh đang cách ly tại nhà và nơi cư trú gần 800 trường hợp, chủ yếu trở về từ các vùng dịch trên thế giới. Nghệ An hiện chưa ghi nhận ca nhiễm, cũng chưa có chủ trương cách ly các công dân trở về từ Hà Nội và các tỉnh đã ghi nhận ca mắc Covid-19. Tuy nhiên, hàng ngày cơ quan y tế và chính quyền địa phương liên tục rà soát, nếu nhận thấy có trường hợp từ các khu cách ly ở Hà Nội hoặc các tỉnh trở về có nguy cơ cao liên quan tới Covid-19, cán bộ y tế sẽ hướng dẫn họ tự cách ly để theo dõi sức khỏe.

Hiện Việt Nam ghi nhận 61 ca nhiễm trong đó 16 người đã khỏi, 45 người đang điều trị (riêng Hà Nội có 14 ca bệnh). Trong các bệnh nhân mới, trừ một người về từ Hàn Quốc, một về từ Malaysia, các ca còn lại xâm nhập từ châu Âu và Mỹ.