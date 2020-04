Tung tin nhóm máu O không nhiễm nCoV 0 Hà NộiNgười phụ nữ 36 tuổi ở quận Hà Đông bị phạt 10 triệu đồng sau bài viết trên Facebook có nội dung 'người nhóm máu O không bị mắc Covid-19'.

Chủ tài khoản Facebook được mời đến cơ quan công an làm việc. Ảnh: CA Hà Nội.

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội ra quyết định xử phạt hành chính một phụ nữ trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông vì tung tin thất thiệt về Covid-19.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) phối hợp Công an quận Hà Đông phát hiện tài khoản Facebook đăng bài viết có nội dung: "Những người nhóm máu O không bị mắc Covid-19. Ai nhóm máu này điểm danh cái nhỉ, em nhóm máu O, còn ai giống em không".

Nhà chức trách triệu tập người phụ nữ đến làm việc. Tại cơ quan Công an, cô thừa nhận đã đăng bài viết có nội dung sai sự thật lên trang cá nhân.

Chủ tài khoản nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, đã tự xoá bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Nguyễn Ngoan