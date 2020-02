Tuấn 'Khỉ' bắn trả 3 phát đạn 0 TP HCMBiết bị vây bắt, Lê Quốc Tuấn chống trả quyết liệt, tìm cách tẩu thoát và bắn trả ba phát đạn nhưng bị lực lượng tinh nhuệ tiêu diệt trong 50 phút.

Sáng 14/2, cảnh sát vân phong tỏa khu vực nơi Tuấn 'Khỉ' ẩn náu và bị tiêu diệt. Ảnh: Hữu Khoa.

Chiều 14/2, Phó Giám đốc Công an TP HCM, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, cung cấp thông tin về quá trình truy lùng, tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (Tuấn "Khỉ", nguyên thượng úy Công an quận 11) - nghi can bắn chết năm người tại sòng bạc ở huyện Củ Chi hôm 29/1, tức mùng 5 Tết.

Vị tí Tuấn 'Khỉ' bị tiêu giệt Vị trí Tuấn bị bắn chết. Video: Văn Điệp - Lê Huyền.

Theo ông Quang, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an TP HCM đã thành lập Ban chuyên án gồm toàn bộ lực lượng tinh nhuệ. Hôm qua, sau 14 ngày truy lùng, nhà chức trách nhận được tin báo Tuấn ở căn nhà hoang giáp ranh xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi), xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn).

Hàng chục trinh sát đặc nhiệm phối hợp các lực lượng bao vây nhiều lớp cả khu vực, bí mật tập kích căn nhà nằm lọt trong khu đất rộng khoảng 10.000 m2, tiếp giáp tỉnh lộ 15, phía sau là kênh rạch. Ban chuyên án nhận định Tuấn có thể lợi dụng địa hình phức tạp này lẩn trốn, tẩu thoát, nên đặt ra các yêu cầu: truy tìm xử lý, truy bắt đảm bảo tuyệt đối cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt.

"Quá trình tiếp cận, đối tượng chống trả quyết liệt, tìm cách tẩu thoát, bắn trả 3 phát đạn (trong đó một viên bị lép) buộc cảnh sát phải tiêu diệt. Lực lượng tinh nhuệ được huy động đã xử lý sự việc nhanh gọn trong 50 phút", ông Quang nói.

Cảnh sát thu giữ khẩu súng AK Tuấn dùng để gây án và 9 viên đạn - một viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn.

Trong 20 phút diễn ra cuộc họp báo, đại tá Quang nhiều lần nói rằng "còn nhiều vấn đề sẽ được giải đáp khi cơ quan điều tra làm rõ sự thật khách quan của vụ án" và từ chối trả lời các câu hỏi về 15 ngày truy bắt Tuấn.

Người dân thức xuyên đêm theo dõi diễn biến vụ vây bắt Tuấn 'Khỉ'. Ảnh: Quế Xuân.

Theo điều tra, trưa 29/1, Tuấn và em họ Lê Quốc Minh (tức Si Đa, 27 tuổi) đến sòng bạc ở xã Tân Thạnh Đông (Củ Chi) chơi lắc tài xỉu. Thua hết tiền, Tuấn xin chơi tiếp nhưng các con bạc không chấp nhận. Tuấn về nhà lấy súng AK quay lại bắn nhiều phát khiến bốn người chết, một người bị thương.

Sau khi gây án, Tuấn lấy xe SH và một tỷ đồng ở sới bạc, trốn khỏi hiện trường. Số tiền này được Tuấn đưa cho bạn thân Phạm Thanh Tâm (tức Tý "Bà Dòm", 33 tuổi). Tiếp tục bỏ trốn, Tuấn cướp xe Nouvo, bỏ lại 11 triệu đồng và xe SH. Đêm đó, hắn cướp xe máy khác của người đàn ông trên Tỉnh lộ 15, bắn chết nạn nhân.

Tuấn bị truy nã về các hành vi Giết người, Cướp tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Liên quan vụ án, Lê Quốc Minh và Phạm Thanh Tâm đã bị bắt giữ.

Nhiều ngày qua, hàng trăm cảnh sát bao vây nhiều lớp, truy lùng Tuấn ở khu vực tại ấp Bốn Phú (xã Trung An).

Quốc Thắng - Mạnh Tùng