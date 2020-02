Trộm tiền của nữ quản lý 0 Hà TĩnhĐoàn Văn Thái, 24 tuổi, vào phòng của người quản lý Trần Thị Trang lấy trộm 2,5 triệu đồng được cất trong gối đem đi trả nợ.

Nghi can Thái. Ảnh: C.A

Ngày 7/2, Thái (trú Nghệ An) bị Công an thị xã Kỳ Anh khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo điều tra, Thái là nhân viên phục vụ tại quán karaoke ở tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh. Khoảng 8h ngày 6/1, Thái mở cửa đi vào phòng của quản lý Trần Thị Trang (trú xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh) để lấy bánh kẹo ăn.

Thấy không có người, Thái nảy sinh ý định trộm cắp. Anh ta lục lọi, mở khóa chiếc gối, lấy 2,5 triệu đồng cất bên trong, đem đi trả nợ.

Từ tố cáo của nạn nhân, sau vài ngày điều tra, Thái bị cảnh sát lần ra hành tung.