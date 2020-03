Trộm nước rửa tay tại bệnh viện 0 Phú ThọSau khi lấy 5 chai dung dịch sát khuẩn gắn trên tường khu điều trị nội trú của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tên trộm rút hết lõi rồi gắn lại vỏ không vào vị trí cũ, hôm 24/3.

Qua giám sát an ninh từ hệ thống camera, bệnh viện đã phát hiện sự việc và tiến hành điều tra. Đại tá Nguyễn Đức Nhưng, nguyên phó phòng CSĐT công an tỉnh Phú Thọ – Trưởng phòng an ninh, pháp chế bệnh viện cho rằng đây vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến công tác phòng và chống dịch Covid-19.

Sau khi xác định tên trộm, phòng pháp chế bệnh viện đã tổ chức giám sát tại nơi người nhà của nam thanh niên đang nằm điều trị. Lực lượng an ninh thu tang vật gồm hơn 2 l dung dịch đã được sang chiết và đựng vào các chai nhựa loại 0,5 l.

Tại phòng an ninh pháp chế, nam thanh niên thú nhận toàn bộ hành vi của mình. Tên này cho biết sau khi ra viện, anh ta và những người thân trong gia đình cần một lượng dung dịch sát khuẩn để phòng chống Covid-19 nhưng không biết mua ở đâu, nên nảy sinh ý định trộm ở bệnh viện.

Qua xem xét lãnh đạo bệnh viện đã quyết định áp dụng các biện pháp xử lý lập biên bản cảnh cáo, nhắc nhở đối với hành vi trộm cắp, yêu cầu cam kết không tái phạm. Bệnh viện tặng thanh niên một chai dung dịch sát khuẩn mới có dung tích 500 ml, thu hồi toàn bộ dung dịch đã bị sang triết trái phép để tiêu hủy vì không còn đảm bảo tính chất sát khuẩn do đã tiếp xúc với môi trường trong quá trình sang chiết.

