Trộm 20 cây vàng đi mua ôtô 0 Hà NộiThấy chủ một ngôi nhà ở phường Yên Hoà đi vắng, Bùi Đình Quý đột nhập, phá két sắt trộm 20 cây vàng để mua xế hộp.

Bùi Đình Quý tại trụ sở Công an quận Cầu Giấy.

Ngày 7/5, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã bắt giữ Bùi Đình Quý (34 tuổi, trú tại Hàng Trạm, Yên Thủy, Hòa Bình), đồng thời ra quyết đình khởi tố vụ án để điều tra hành vi trộm cắp 20 cây vàng trên địa bàn.

Hôm 3/5, Công an phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, tiếp nhận đơn trình báo của một gia đình về việc bị trộm đột nhập, lấy mất 20 cây vàng và ba triệu đồng tiền mặt. Sau khi khoanh vùng nghi phạm, công an xác định Bùi Đình Quý là nghi can số một. Chưa đầy 24 tiếng sau, lực lượng chức năng bắt được Quý.

Chiếc xe Bùi Đình Quý dùng tiền bán vàng ăn trộm để mua.

Tại cơ quan công an, Quý thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Quý khai, ngày 2/5, hắn chuẩn bị khẩu trang, kính mắt và xà cầy để lên kế hoạch trộm cắp. Khi đến ngõ 32 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Quý phát hiện một gia đình không có ai trông coi nên đã đột nhập vào nhà, phá két sắt trộm tài sản.

7h ngày 3/5, Quý mang số vàng trộm được đi bán được hơn 700 triệu đồng. Sau đó, Quý mang tiền đến cửa hàng ôtô ở quận Hà Đông mua một chiếc xe ôtô Toyota Corolla đi về nhà thì bị bắt giữ.

Nguyễn Ngoan