Tìm thấy ma túy đá tại hiện trường giữ con tin ở Landmark 81 0 TP HCMSau khi khống chế chủ doanh nghiệp đang uy hiếp hai người trong căn hộ ở Landmark 81, cảnh sát tìm thấy bình khí nén, shisha, ma tuý đá.

Ngày 1/11, Công an quận Bình Thạnh cho biết đã có kết quả xác định chất rắn trong căn hộ của Nguyễn Hoàng Phi Đạt (29 tuổi, chủ tịch Công ty Hoàng Gia), kẻ dùng dao khống chế hai người, là ma tuý. Ngoài ra, nhà chức trách cũng tìm thấy bình khí nén, bình shisha tại đây.

Đạt bị tạm giữ để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích và Bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật. Nghi phạm này đã được kiểm tra ma tuý nhưng kết quả chưa được cảnh sát tiết lộ.

Cảnh sát khống chế Đạt, giải cứu con tin. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 30/10, anh Lê Hoàng Tuấn đến Công an phường 22 (Bình Thạnh) trình báo bị Đạt đánh, nhốt tại công ty và vừa trốn ra được. Anh là nhân viên của Đạt, đến xin thôi việc nhưng ông chủ nổi nóng bất thường.

Khi cảnh sát đến toà nhà Landmark 81 làm việc với Đạt thì phát hiện anh ta đang dùng dao khống chế hai người khác. Chủ doanh nghiệp này có dấu hiệu kích động, khoá cửa, hăm doạ không cho ai tiếp cận.

Suốt 3 giờ kêu gọi Đạt buông dao, thả người không có kết quả, hàng chục cảnh sát bao vây bên ngoài nghiên cứu địa hình, tìm đường vào trong.

"Sau cánh cửa, Đạt la hét, thách thức cảnh sát và có dấu hiệu mất kiểm soát, có thể gây nguy hiểm cho con tin", trinh sát hình sự kể.

Cảnh sát có mặt tại Landmark 81 hôm 30/10. Ảnh: Người dân cung cấp.

Đội đặc nhiệm thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20E, Công an TP HCM) được huy động đến hiện trường. Nhiều phương án được đưa ra, trong đó ưu tiên khuyên can Đạt nhằm đảm bảo an toàn cho hai con tin. Cảnh sát quyết định dùng quả nổ nghiệp vụ không gây sát thương, chỉ có khói nhưng sẽ khiến Đạt hoảng sợ thả lỏng con tin.

Nhiều trinh sát cơ động mặc áo giáp, ôm khiên áp sát căn hộ. Sau tiếng nổ chát chúa và khói trắng mịt mù, Đạt hoảng loạn la hét. Cảnh sát ập vào đè chặt hắn xuống sàn, tước dao. Hai người đàn ông được giải thoát an toàn.

Kiến Tường