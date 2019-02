Thuê 10 người mang 20 mã tấu 'thanh toán' thanh niên xã bên 0 Để giải quyết mâu thuẫn, Ba mua mã tấu, thuê người cầm sang xử lý thanh niên xã Quế Phú, Quảng Nam.

Ngày 23/1, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết tối năm ngày trước tổ công tác đồn công an Hương An tuần tra trên tuyến quốc lộ 1A qua xã Hương An phát hiện 10 người cầm một bao đựng hung khí. Những người này từng có tiền án "cố ý gây thương tích" và "xâm hại sức khoẻ của người khác".

Số hung khí cảnh sát thu giữ. Ảnh: C.A.

Cảnh sát bắt 8 người và thu 20 cây mã tấu cùng 6 xe máy. Số người này khai được Nguyễn Cảnh Ba (30 tuổi, xã Hương An) thuê đi thanh toán nhóm thanh niên ở xã Quế Phú.

Nguyễn Cảnh Ba cho biết số mã tấu trên được mua ở Đà Nẵng và đem về cất giữ tại nhà với mục đích sử dụng cho việc đánh nhau.