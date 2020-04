Thi thể không người thân ở New York tăng vọt 0 MỹGiới chức New York thuê thêm công nhân để chôn cất thi thể không người thân tại một nghĩa trang ở đảo Hart, khi số ca tử vong tăng kỷ lục ba ngày qua.

Kể từ thế kỷ 19, thành phố New York đã dùng nghĩa trang ở đảo Hart, nằm ngoài khơi bờ đông của quận Bronx, làm nơi mai táng những người chết không có người thân thích hoặc người thân không thể tổ chức đám tang.

Thông thường, khoảng 25 thi thể được mai táng ở đây mỗi tuần bởi các tù nhân làm việc trên đảo. Nhưng con số đó tăng lên nhanh chóng trong tháng 3, khi New York trở thành tâm dịch của thế giới. Hiện hơn 20 thi thể được chôn cất trên đảo mỗi ngày, đều đặn năm ngày mỗi tuần, ông Jason Kersten, người giám sát việc chôn cất, cho biết.

Trước khi chôn, thi thể được bọc trong túi đựng xác và đặt bên trong những quan tài bằng gỗ thông. Tên của người quá cố được viết bằng dòng chữ lớn trên quan tài. Sau đó, chúng được chôn dưới các rãnh dài hẹp do máy đào tạo ra.

"Họ đã đào thêm hai rãnh mới phòng trường hợp chúng tôi cần thêm khi số ca tử vong gia tăng trong bối cảnh Covid-19 bùng phát dữ dội", ông Kersten nói.

Các công nhân đang chôn cất thi thể ở một rãnh đào trên đảo Hart, thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Vì lý do an toàn và ngăn chặn sự lây lan của virus trong nhà tù, việc chôn cất không còn được tiến hành bởi các tù nhân như trước, theo ông Kersten. Vì vậy, thành phố đã thuê thêm nhân công hợp đồng.

Ông Kersten cho hay một xà lan tới đảo vào sáng 9/4, mang theo xe tải đông lạnh chứa hơn 20 thi thể. Muốn tới đảo Hart chỉ có thể đi bằng thuyền.

Cơ quan pháp y của New York cho biết sẽ cần thời gian tổng hợp từ hồ sơ, để xem nguyên nhân số người chết không thân thích tăng vọt này là gì. Nhưng họ cho rằng lý do dễ thấy nhất là Covid-19, khi người bệnh bị cách ly với gia đình từ khi phát bệnh. Nhiều gia đình đã mất dấu luôn người thân.

Hòn đảo này có thể là nơi chôn cất tạm thời ở của New York nếu số người chết tăng vượt sức chứa của các nhà xác trong thành phố.

"Tất cả chúng tôi đều hy vọng điều này không xảy ra. Nhưng chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng nếu nó xảy ra", ông Kersten nói thêm.

Tòa nhà của cơ quan pháp y của thành phố có sức chứa 800-900 thi thể. Khoảng 40 xe tải đông lạnh được điều động tới khắp các bệnh viện của thành phố những tuần qua đã tăng sức chứa lên thêm 4.000 thi thể.

Đảo Randall, hòn đảo khác ở phía nam của Hart, đang được sử dụng làm bãi đỗ xe cho hàng chục xe tải đông lạnh trống để sẵn sàng chi viện cho các bệnh viện nếu nhà xác quá tải.

Tổng số ca nhiễm ở Mỹ vượt 468.000, trong đó hơn 16.000 người tử vong. New York là tâm dịch với hơn 161.000 ca nhiễm. Các bệnh viện ở New York đang tràn ngập bệnh nhân Covid-19 và đối mặt với việc thiếu máy thở trầm trọng. Thống đốc New York Andrew Cuomo miêu tả đây là một "cuộc chiến" và kêu gọi người dân hãy ở trong nhà nhằm tránh lây lan dịch bệnh.

Sơn Nam (Theo Reuters)