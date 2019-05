Thầy hiệu trưởng dâm ô nhiều học sinh nam tại phòng làm việc 0 Cảnh sát kết luận ông Đinh Bằng My đã có hành vi cầm, vuốt ve bộ phận sinh dục của nhiều nam sinh tại trường.

Công an huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đinh Bằng My (58 tuổi, nguyên hiệu trưởng Trường THPT, THCS dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn) về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi theo khoản 2 điều 146 Bộ luật Hình sự 2015; khung hình phạt từ ba đến bảy năm tù.

Bị can Đinh Bằng My. Ảnh: VTV.

Theo kết luận, trong thời gian từ cuối năm 2016 đến 2018, ông My nhiều lần gọi các học sinh nam đang học lớp 7, 8, 9 lên phòng làm việc của mình với lý do nhắc nhở vi phạm, hỏi thăm tình hình học tập. My sau đó đưa các cháu vào giường ngủ trong phòng làm việc của mình yêu cầu nằm xuống giường cởi hết quần áo và giở trò đồi bại để thoả mãn dục vọng.

Sau khi thực hiện xong, My dặn các cháu không được kể lại với ai và thường cho các cháu ăn kẹo hoặc cho tiền từ 20.000 đến 50.000 đồng. Khi bị xâm hại các cháu đều chưa đủ 16 tuổi.

Ba trong số 9 nạn nhân tường trình bị ông My đưa bộ phận sinh dục vào miệng, hậu môn. Tuy nhiên cơ quan điều tra kết luận không có tài liệu chứng minh nên không có căn cứ xử lý ông My về hành vi giao cấu hoặc hành vi quan hệ tình dục khác.

Hành vi của My là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của học sinh.

P.D.