Thanh niên cải trang ông cụ để bay sang Mỹ 0 Ấn ĐộJayesh Patel, 32 tuổi, bị các nhân viên an ninh phát hiện râu tóc bạc phơ nhưng chân tóc lại màu đen, làn da cũng căng sáng, không chút nhăn nheo.

Nam hành khách cải trang ông lão ngồi xe lăn ở sân bay Indira Gandhi đêm 8/9. Ảnh: CISF.

Nam hành khách 32 tuổi đã đeo bộ râu giả màu trắng, đội turban trắng, mang cặp kính to và ngồi trên xe lăn để cải trang thành ông lão 81 khi xuất hiện ở Sân bay Quốc tế Indira Gandhi, thuộc New Delhi, vào khoảng 23h ngày 8/9, để làm thủ tục bay tới New York, Mỹ.

Tuy nhiên, tài cải trang của anh ta đã không thể đánh lừa được các nhân viên an ninh.

"Nam hành khách tỏ ra như thể mình rất già nua và ốm yếu. Nhân viên an ninh của chúng tôi đề nghị người ngồi xe lăn đứng lên nhưng ông ta nói không thể đứng được. Nhân viên an ninh lúc đó hỏi rằng liệu ông ta có thể đứng lên với sự hỗ trợ được không, thì ông ta mới miễn cưỡng đứng dậy", Shrikant Kishore, thanh tra cấp cao của Lực lượng An ninh Công nghiệp Trung ương Ấn Độ (CISF), cho biết.

"Ông lão" miễn cưỡng đứng lên khi bị nhân viên an ninh sân bay yêu cầu. Ảnh: CISF.

Lúc này nhân viên an ninh mới nhận thấy trong khi râu và tóc của người hành khách lớn tuổi bạc trắng nhưng chân tóc lại màu đen. Ngoài ra ông ta còn cố tránh nhìn vào mắt của nhân viên này.

Khi bị yêu cầu kiểm tra hộ chiếu, ông ta đưa ra một cuốn hộ chiếu giả có tên Amrick Singh, sinh ra ở Delhi vào tháng 2/1938.

"Ông ta chắc chắn chưa đến 80. Làn da của ông ta chứng tỏ tuổi thực ít hơn nhiều", ông Kishore nói thêm.

Sau khi bị thẩm vấn, nam hành khách mới khai thật mình tên là Jayesh Patel, 32 tuổi, đang sống tại bang Gujarat và muốn tới Mỹ để tìm việc làm nhưng không xin được thị thực.

Patel hiện đã bị nhân viên an ninh giữ lại và giao cho cơ quan di trú xử lý.

Ông lão thực chất là Jayesh Patel, 32 tuổi. Ảnh: CISF.

Hướng Dương (Theo Mirror)