Thanh niên bỏ xe Exciter cướp Nouvo 0 Cường dùng tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng đánh lừa mẹ của đứa trẻ rời xe máy để cướp.

Ngày 4/3, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Cao Cường (24 tuổi, trú huyện Con Cuông, Nghệ An) về tội Cướp giật tài sản.

Bị can Cường tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ, chiều 22/2 Cường chạy xe máy ngang qua cổng nhà chị Vân (45 tuổi) ở huyện Nam Đàn thì bắt gặp chị này đang dắt xe máy tay ga hiệu Nouvo ra khỏi cổng chuẩn bị chở con gái nhỏ đi chơi.

Cường cầm tờ tiền 50.000 đồng đưa cho đứa trẻ. Chị Vân thấy vậy nghĩ rằng có người muốn hãm hại con mình nên chạy tới ôm con. Ngay lúc đó, Cường chạy tới nhảy lên xe máy chị Vân đang cắm chìa khóa vụt đi.

Khi gây án, Cường bỏ lại tại hiện trường chiếc xe máy hiệu Exciter. Thu thập chứng cứ, ngày 27/2 cảnh sát bắt Cường khi có mặt tại nhà riêng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Cường khai trưa 22/2 hắn ta chạy xe máy từ huyện Con Cuông tới huyện Nam Đàn thì để lại xe máy của mình và mượn một xe máy của người bạn để đi chơi. Khi đang chạy xe ngang qua nhà chị Vân bắt gặp hai mẹ con đang dắt xe ra đường nên nảy sinh ý định cướp giật.

Nhà chức trách cho hay thời điểm gây án nghi can bị cho có biểu hiện ngáo đá.