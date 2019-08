Thanh niên bị bắt khi vận chuyển 2 kg ma túy bằng xe máy 0 Dương Danh Thương (29 tuổi) đang bị Công an Hà Tĩnh tạm giữ hình sự để điều tra tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nghi can Thương. Ảnh: C.A

5 ngày trước, trong lúc dùng xe máy vận chuyển gần 2 kg ma túy và 192 viên hồng phiến trên quốc lộ 8A đoạn qua huyện Hương Sơn, Thương bị Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an thị xã Kỳ Anh, Công an huyện Hương Sơn bắt quả tang.

Từ lời khai của Thương, cảnh sát đột kích nhà nghỉ ở huyện Đức Thọ, bắt quả tang một nam thanh niên quê Bình Dương, được cho là có quan hệ mật thiết với Thương trong vụ buôn ma túy này.

Thương khai ma túy được mua từ Lào, sau đó đưa về Việt Nam bán kiếm lời.