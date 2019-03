Tên trộm nhiều lần vào đền, chùa phá hòm công đức 0 Hoan vờ là khách tới dâng hương để quan sát địa điểm đặt các hòm công đức rồi ban đêm thực hiện hành vi.

Ngày 15/3, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố bị can với Trần Đình Hoan (32 tuổi, trú phường Quán Bàu, thành phố Vinh) về tội Trộm cắp tài sản.

Trần Đình Hoan tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, Hoan từng có 5 tiền án trộm cắp, không có vông việc ổn định. Hàng ngày Hoan thường lên mạng tìm địa chỉ các đền, chùa lớn trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tang vật vụ án

Từ tháng 12/2018 đến tháng 2 năm nay, Hoan đã 8 lần đột nhập vào các đền chùa vào ban đêm dùng xã beng và tuốc nơ vít phá các các hòm công đức làm bằng tôn để cuỗm 80 triệu đồng. Cụ thể như rạng sáng 20/12, Hoan chạy xe máy, mang theo nhiều dụng cụ tự chế chạy đến chùa Cần Linh ở thành phố Vinh phá cửa, đột nhập vào chùa để đục khoét 12 thùng công đức, lấy trộm hơn 13,2 triệu đồng.

Những ngày sau đó, với thủ đoạn tương tự, Hoan liên tiếp đột nhập các đền, chùa như đền thờ Quang Trung, đền thờ Trần Hưng Đạo (TP Vinh), đền thờ Bùi Cầm Hổ (thị xã Hồng Lĩnh), chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn), chùa Long Khánh (huyện Nghi Xuân), chùa Cổ Am (huyện Diễn Châu). Riêng tại chùa Cần Linh, trong thời gian ngắn, Hoan gây ra hai vụ.

Một trong số hòm công đức bị Hoan cạy phá.

Số tiền trộm được, nghi can tiêu xài cá nhân.