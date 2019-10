Tên cướp đánh rơi 200 triệu đồng bị bắt 0 Đinh Thanh Tùng, 30 tuổi, bị bắt cùng khẩu súng ngắn và 5 viên đạn tại TP Hải Phòng, sau khi cướp hụt 200 triệu đồng ở tiệm vàng Quảng Ninh.

Khoảng 16h40 ngày 9/10, Công an thị xã Đông Triều phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ Tùng tại sân bóng xã Trung Hà, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng. 20h30 cùng ngày, Tùng được di lý về đến trụ sở Công an thị xã Đông Triều.

Tại cơ quan điều tra, Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Tùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 8/10, Tùng đội mũ bảo hiểm, bịt mặt, mang súng ngắn K54 xông vào tiệm vàng Lương Oanh ở phường Mạo Khê khống chế hai nhân viên, lấy đi 200 triệu đồng cho vào ba lô mang theo.

Do luống cuống, hắn đánh rơi tiền trong lúc đi ra cửa. Thấy nhiều người xung quanh hô hào bắt cướp, hắn ta bắn chỉ thiên. Khi hắn cúi xuống nhặt ba lô đựng tiền, con gái chủ tiệm vàng từ trong lao ra giật lại túi tiền rồi chạy vào đóng cửa. Tên cướp sau đó lên xe máy Exciter bỏ chạy nhưng bị xe bán tải của người dân tông trúng.

Cả khu phố náo loạn, người dân hô hào vây bắt nhưng không ai dám lại gần do nghi phạm mang theo súng. Tên cướp sau đó lên xe máy tẩu thoát.

Theo cơ quan điều tra, trong chiếc ba lô bỏ lại có khoảng 200 triệu đồng, hai con dao, một bình xịt hơi cay, ba viên đạn và một điện thoại.