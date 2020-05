Tạo vỏ bọc ông chủ để lừa hơn 19 tỷ đồng 0 Gia đình vỡ nợ, bố mẹ biệt tích nhưng Phạm Phi Long 'nổ' nhà mình sở hữu tập đoàn kinh tế, người thân định cư ở Mỹ nhằm tạo vỏ bọc, lừa bán căn hộ cho nhiều người, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Phạm Phi Long tại cơ quan Công an.

Ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Phạm Phi Long (40 tuổi, ở TP HCM).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân tiếp nhận đơn của chị Lê Thu Hoài (27 tuổi, ở quận Lê Chân) tố cáo Long có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại chung cư Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền. Theo đơn tố giác, chị Hoài cho biết tháng 6/2019, qua lời giới thiệu, chị đưa cho Long 70 triệu đồng để làm thủ tục mua nhà trả góp tại chung cư Đồng Quốc Bình và hẹn đầu tháng 4 khi giao nhà sẽ thanh toán nốt.

Để tạo niềm tin, Long đưa cho chị Hoài một hợp đồng thuê nhà có chữ ký và con dấu của Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng. Tuy nhiên, khi cầm hợp đồng này tới Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng, chị Hoài mới biết đây không phải hợp đồng do Công ty phát hành. Biết bị lừa, chị Hoài đã đến công an trình báo sự việc.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an quận Lê Chân còn nhận thấy Phạm Phi Long không chỉ lừa đảo một người.

Tháng 3/2019, Long gặp chị Nguyễn Minh Hoa (33 tuổi, ở quận Hải An, Hải Phòng) tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM. Đối tượng sau đó tìm cách làm quen và xin số điện thoại của chị Hoa.

Quá trình quen và đi lại nhà chị Hoa, để tạo vỏ bọc, Long giới thiệu sinh năm 1974, có bố mẹ đang định cư tại Mỹ, thường xuyên làm việc với các quan chức Việt Nam. Long còn nói nhà mình hiện sở hữu một tập đoàn kinh tế và có vốn đầu tư trong các tập đoàn kinh tế lớn ở Việt Nam. Thực tế, Long thực tế sinh năm 1980, ở Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi gia đình vỡ nợ, bố mẹ chuyển đi nơi khác, không rõ địa chỉ, nhiều năm nay Long không gặp bố mẹ.

Quen biết chị Hoa được một thời gian, tháng 9/2019, Long thuê một nhóm người từ TP HCM bay ra Hải Phòng để làm đám cưới và đám hỏi giả với chị Hoa tại khách sạn Vinpearl Imperia (quận Hồng Bàng), trong khi gia đình chị Hoa và họ hàng chị không hay biết.

Trong quá trình sống chung với chị Hoa, Long qua mặt bằng cách thể hiện có nhiều mối quan hệ, phong cách ông chủ. Sau khi chiếm được lòng tin, Long nói với chị Hoa và nhiều người thân khác trong gia đình chị này việc mình có thể mua các căn hộ tại chung cư Đồng Quốc Bình với giá nội bộ.

Cũng chiêu trò lừa đảo như với chị Hoài, Long đưa cho Hoa và những người khác hợp đồng giả theo mẫu của Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng. Cơ quan điều tra xác định Long lừa đảo chiếm đoạt tiền qua thủ đoạn bán căn hộ tại chung cư Đồng Quốc Bình của 12 bị hại với tổng số tiền 19 tỷ 411 triệu đồng. Trong đó, riêng chị Hoài là hơn 3 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 21/4, Công an quận Lê Chân phối hợp Công an Quận 2, TP HCM, bắt giữ Long khi đối tượng đang chuẩn bị trốn sang nước ngoài. Ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân khởi tố vụ án hình sự. Ngày 2/5, Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Phi Long về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an quận Lê Chân, Hải Phòng, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Phạm Chiểu