Sự kiện nổi bật năm 2019 0 Năm 2019, Việt Nam tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều nhưng cũng hứng chịu hàng loạt sự cố môi trường, bệnh dịch, y khoa, giáo dục gây hậu quả nghiêm trọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đi dạo trong khuôn viên khách sạn Metropole sáng 28/2. Ảnh: AFP.

1. Hà Nội tổ chức Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quyết định gặp thượng đỉnh lần hai tại Hà Nội ngày 27-28/2, sau nhiều đồn đoán về địa điểm tổ chức.

Tại sự kiện này, Hà Nội đáp ứng nơi ở cho 1.500 người của đoàn Mỹ, 220 người của đoàn Triều Tiên và khoảng 3.000 phóng viên nước ngoài. Dù không đạt thỏa thuận, lãnh đạo hai nước đều rời đi với thái độ thân thiện. Ông Trump ca ngợi Việt Nam là "nơi tuyệt vời" còn ông Kim cảm ơn sự "đón tiếp nồng hậu, chu đáo của Việt Nam".

Việc trở thành nhà tổ chức cuộc gặp lịch sử cho thấy Việt Nam nhận được sự tin cậy của cả hai nước Mỹ - Triều về năng lực hậu cần, an ninh trong vai trò trung gian thúc đẩy hoà bình quốc tế, thể hiện uy tín lớn trong cộng đồng quốc tế.

2. Dịch tả lợn châu Phi hoành hành

Từ ổ dịch đầu tiên được phát hiện tại tỉnh Hưng Yên ngày 1/2, trong vòng bảy tháng, tả lợn châu Phi phủ khắp 63 tỉnh, thành. Bệnh dịch khiến tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp năm 2019 chỉ đạt 2,7% thay vì mức 3,5-4% như dự báo trước đó.

Khoảng 6 triệu con lợn, tổng trọng lượng gần 325.000 tấn, đã bị tiêu hủy, làm giảm trên 8% sản lượng thịt lợn cả nước. Nhiều địa phương phải chi hàng nghìn tỷ đồng để ngăn chặn dịch.

Việc thiếu hụt sản lượng đẩy giá thịt lợn tăng gần gấp đôi chỉ trong vòng vài tháng. 10 tháng đầu năm nay, Việt Nam phải nhập khẩu gần 100.000 tấn thịt lợn, tăng hơn 101% về lượng và tăng gần 95% về trị giá.

Xe đưa đón 16 chỗ của trường Gateway. Ảnh: Hà Phương.

3. Học sinh lớp 1 trường Gateway bị bỏ quên trên xe đưa đón

Chiều 6/8, bé Lê Hoàng Long (6 tuổi) được phát hiện bất tỉnh trên xe buýt đưa đón học sinh tại trường Gateway (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Bé Long sau đó được kết luận tử vong do suy hô hấp - tuần hoàn vì sốc nhiệt trong không gian chật hẹp.

VKSND Cầu Giấy đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Thủy (29 tuổi, chủ nhiệm lớp bé Long) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Nguyễn Bích Quy, 54 tuổi, và bị can Doãn Quý Phiến, 53 tuổi, cùng trú tại quận Cầu Giấy, bị truy tố về tội Vô ý làm chết người.

Việc để quên học sinh trên xe dẫn đến tử vong làm dư luận hoang mang, gióng lên hồi chuông cảnh báo trong việc đảm bảo an toàn đưa đón, quản lý học sinh của các trường học.

4. Cháy nhà máy Bóng đèn phích nước Rạng Đông

Tối 28/8, đám cháy nhà kho Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông (phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã giải phóng một lượng lớn thủy ngân từ hàng triệu bóng đèn ra môi trường. Không có người tử vong, nhưng việc nhà kho nằm ở nơi tập trung đông dân cư đã khiến hàng trăm gia đình bị ảnh hưởng.

Sau đám cháy, các cấp chính quyền và cơ quan chuyên môn đưa ra nhiều đánh giá không thống nhất về việc không khí nhiễm độc thuỷ ngân, khiến người dân hoang mang.

Cả trăm hộ dân đã tự sơ tán, nhiều trường đóng cửa cho học sinh nghỉ học.

Cả nghìn người đổ đến bệnh viện khám sức khoẻ khiến Sở Y tế Hà Nội phải đưa bác sĩ đến các khu dân cư khám, xét nghiệm miễn phí nhằm giải toả căng thẳng.

Nửa tháng sau, ngày 12/9, nhà kho Rạng Đông được tẩy độc. Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định các thông số về chất lượng không khí, môi trường quanh khu vực đã an toàn.

Cư dân chung cư An Khánh (Hoài Đức) xách xô để hứng nước đêm 15/10. Ảnh: Giang Huy.

5. Nước sông Đà nhiễm dầu

Ngày 10/10, khoảng 280.000 hộ dân các quận ở Hà Nội, gồm Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, bị ảnh hưởng bởi sự cố nước nhiễm dầu.

Nguồn nước khe suối ở Hòa Bình bị đổ 9 tấn dầu thải. Dầu lan vào kênh dẫn nhà máy sản xuất nước sạch Sông Đà rồi chảy về vòi nước sinh hoạt các khu dân cư. Nhà máy Sông Đà phải cắt nước để súc rửa đường ống, các khu đô thị, gia đình phải thau bể chứa.

Thành phố phải chở nước sạch từ các nhà máy khác đến ứng cứu khu vực nước nhiễm bẩn. Người dân xếp hàng cả đêm hứng nước từ xe téc, mua nước đóng chai tại các siêu thị. Từ 15 đến 22/10 các cửa hàng phải liên tục nhập hàng để phục vụ người dân.

6. Cắt đôi que xét nghiệm HIV, viêm gan B

Hôm 9/12, Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội, bị phản ánh cắt hàng nghìn que thử HIV, viêm gan B trước khi tiến hành xét nghiệm cho người dân. Hàng trăm bệnh nhân bị trộn chung mẫu máu trong quy trình xét nghiệm HIV bán tự động.

Ba cán bộ của khoa Vi sinh, gồm trưởng khoa, kỹ thuật viên trưởng và kỹ thuật viên có hành vi cắt đôi que xét nghiệm HIV, viêm gan B đã bị đình chỉ công tác.

Sở Y tế Hà Nội và Công an Hà Nội vào cuộc điều tra. Chiều 17/12, Sở Y tế Hà Nội công bố kết quả kiểm tra bước đầu. Thanh tra Sở Y tế phát hiện nhân viên khoa Vi sinh Y học của Xanh Pôn cắt đôi 40 que, đem thử trên 80 mẫu, nhưng ghi ra 1.272 kết quả xét nghiệm HIV, ghi khống hàng nghìn kết quả xét nghiệm.

Việc cắt đôi que xét nghiệm, khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng đến niềm tin của bệnh nhân đối các bác sĩ. Khâu quản lý vật tư y tế của bệnh viện lộ nhiều lỗ hổng.

Que xét nghiệm cắt đôi trước khi lấy mẫu máu của bệnh nhân tại Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội.

