Phương Nga: 'Tôi và Dung thường xuyên bị đe dọa'

Trương Hồ Phương Nga (32 tuổi) và bạn thân Nguyễn Đức Thùy Dung (30 tuổi) vừa từ chối nhận quyết định đình chỉ bị can về cáo buộc lừa Cao Toàn Mỹ 16,5 tỷ đồng. Hoa hậu người Việt tại Nga tiết lộ về cuộc sống hơn 4 năm vướng lao lý và tố cáo ngược lại ông Mỹ đã vu khống cô.

- Cảm xúc của chị thế nào khi nhận quyết định đình chỉ điều tra, chấm dứt thân phận bị can?

- Khi nhận giấy triệu tập tôi rất vui, song không giống như lần được toà cho tại ngoại. Cơ quan điều tra thông báo tạm thời giao quyết định đình chỉ, không trả vật chứng là điện thoại, iPad và một số tiền thu giữ của Thuỳ Dung vì không kịp thời gian lấy từ kho ra. Tôi nói nhất định phải nhận những thứ đó, nếu không sẽ không lên làm việc.

Lần sau cơ quan điều tra thông báo sẽ trả hết nhưng khi đến thấy điện thoại của hai đứa đều bị xâm nhập, xoá dữ liệu... tôi đề nghị phục hồi hết tất cả mới nhận quyết định đình chỉ bị can và vật chứng.

Hiện, tôi thấy rất nhẹ nhõm vì đã đi qua chặng đường pháp lý mà trước đây không biết bao giờ kết thúc.

Phương Nga cho biết thấy nhẹ nhõm khi được đình chỉ bị can. Ảnh: Thành Nguyễn.

- Công an TP HCM không chứng minh được chị có hành vi lừa đảo, nhưng thực tế chị có nhận 16,5 tỷ đồng từ ông Mỹ và số tiền này ở đâu hiện vẫn là ẩn số. Chị tự tin thế nào về sự trong sạch của mình về cáo buộc trước đó?

- Trong quá trình điều tra vụ án, tôi không có nghĩa vụ phải khai báo số tiền đó để ở đâu. Nếu như tôi bị kết án và người ta kết luận tiền đó là phạm pháp, tôi mới có nghĩa vụ phải trả lời, phải khắc phục hậu quả. Đặt vị trí mình là một công dân bình thường, tất cả chúng ta đều có quyền giữ bí mật, không bị bắt phải công khai nếu thấy không cần thiết.

Về lý, những hành vi mà cơ quan điều tra cáo buộc, cũng như VKS truy tố trước tòa, tôi chắc chắn mình không phạm phải. Từ ngày bước chân vào trại giam, cảm giác của tôi chỉ là uất ức. Nhưng đến hôm nay tôi nhận ra mình cũng có cái không đúng hoàn toàn, giờ có nói gì cũng bị xem là ngụy biện.

Còn về tình, khi người trong cuộc họ không nhận ra được thì cũng không cần phải nói hay giải thích với ai. Dù tôi có tâm sự với những người thương mình, họ cũng không biết được thực tế như thế nào.

- Vì sao chị gửi đơn đến cơ quan điều tra tố cáo Cao Toàn Mỹ vu khống mình và Thuỳ Dung?

- Trong quá trình bị giam hay khi được tại ngoại, tôi từng nghĩ sẽ không tố cáo anh Mỹ. Nhưng trong hơn một năm qua, nhất là thời điểm rộ thông tin tôi được đình chỉ điều tra đã có rất nhiều việc xảy ra khiến tôi phải thận trọng hơn với quyết định của mình.

Tôi và Thuỳ Dung nhận được những cuộc điện thoại, tin nhắn đe dọa với ngôn từ bạo lực như: "mày còn to tiếng nữa không", "thích nói nữa không", cẩn thận khi ra đường"... Thậm chí chúng tôi còn bị nhiều người theo dõi. Khi tôi trình báo thì cơ quan điều tra nói không đủ cơ sở để thụ lý, giải quyết. Ngày 16/1 tôi gửi đơn tố cáo Mỹ về hành vi vu khống. Việc này sẽ đảm bảo an toàn cho tôi và Dung.

- Vì sao chị không nhờ luật sư, một mình giải quyết mọi việc?

- Trước đây, trong quá trình bị điều tra tôi được nhiều luật sư giúp đỡ. Tôi rất biết ơn về điều đó. Ở giai đoạn sau hướng xử lý của các luật sư không giống mong muốn của mình nên tôi từ chối.

Tất cả chứng cứ cho thấy anh Mỹ vu khống tôi đều có trong hồ sơ vụ án. Đơn tố cáo tôi chỉ ra rất rõ về các mốc thời gian, cũng như căn cứ từ lời khai của anh Mỹ được ghi tại các bút lục. Ví dụ như anh Mỹ tố cáo chúng tôi mượn tiền làm spa không trả, nhưng về sau lại thừa nhận không có chuyện cho tôi và Dung vay tiền... Nghiên cứu kỹ, tôi thấy những lời khai đầy mâu thuẫn, thể hiện ý thức của anh Mỹ khi thực hiện hành vi tố tụng này.

- Cuộc sống của chị thế nào từ lúc được tại ngoại?

- Rất áp lực. Tôi chỉ quanh quẩn trong nhà vì nếu ra ngoài có thể xảy ra những chuyện không lường trước được. Khi có việc phải đi tôi luôn đề phòng, từ những chuyện nhỏ như chú ý xem có ai tiếp cận đạp xe hay tấn công mình không. Tôi thường di chuyển bằng Grabike và luôn nhờ lái xe đi chậm, sát lề đường.

Thỉnh thoảng nghĩ đến những ngày trong trại giam, tôi buồn, tủi thân. Mất mát lớn nhất của tôi là nhiều người không nghĩ đúng về mình, phải chịu nhiều thị phi. Nhưng tôi thấy mình cũng được nhiều thứ lắm. Thấy tất cả là trải nghiệm để mình vững vàng hơn. Tôi dễ thích nghi và vui vẻ với những điều kiện xung quanh mình.

Đặc biệt, tôi có một người bạn rất tốt là Thuỳ Dung. Cô ấy nói dù cả thế giới quay lưng lại với tôi, thì Dung vẫn luôn bên cạnh. Chúng tôi nghĩ về những điều mình "được" trong cuộc sống nhiều hơn, thấy tâm trạng tốt hơn. Còn bài học tôi rút ra được là không bao giờ trao cuộc đời mình cho người khác.

- Đã được chấm dứt thân phận bị can, khôi phục lại các quyền công dân, chị suy nghĩ thế nào về việc đòi bồi thường oan sai?

- Hiện tôi chưa nghĩ đến, dù lúc còn bị giam cũng tính thế này, thế kia. Tôi muốn theo đuổi việc tố cáo anh Mỹ vu khống mình, chờ đợi cơ quan điều tra phục hồi hoàn toàn dữ kiện trong điện thoại và iPad.

Nói về việc Công an TP HCM trao quyết định đình chỉ bị can, Thuỳ Dung cho biết cha mẹ, anh trai và cả gia đình đều vui. Từ khi vướng vào vụ án, có ba lần cô thấy vui là được gặp ba trong trại giam và biết tất cả người thân đều khỏe mạnh; được tại ngoại và giờ được đình chỉ bị can. "Tôi xem những việc xảy ra như là một tai họa trong cuộc đời mình, giống như ai cũng có vận hạn, tam tai", Dung nói.

Tháng 3/2015 Phương Nga và Thuỳ Dung bị bắt với cáo buộc lừa ông Mỹ 16,5 tỷ đồng bằng chiêu "mua nhà giá rẻ". Suốt quá trình điều tra, Nga giữ quyền im lặng. Khi ra toà cô phủ nhận toàn bộ cáo buộc, số tiền ông Mỹ đưa là để thực hiện thỏa thuận duy trì tình cảm trong 7 năm. Toà trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Đến giữa năm 2017, TAND TP HCM xử sơ thẩm lần hai, tiếp tục trả hồ sơ vì nhiều vấn đề chưa được làm rõ, đồng thời cho Nga và Dung tại ngoại. Từ đó đến nay, cơ quan điều tra có thêm nhiều biện pháp tố tụng, trước khi quyết định đình chỉ bị can đối với hai cô gái ngày 1/2.