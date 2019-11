Phi tang xác mẹ vợ trong bể nước 0 Thái BìnhDo mâu thuẫn, Bộ mang dao tới nhà bà Hợi ở xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, đâm mẹ vợ nhiều nhát, sau đó kéo thi thể ra bể nước giấu vào bên trong.

Sáng 21/11, lãnh đạo Công an huyện Thái Thụy xác nhận vừa bắt giữ nghi phạm sát hại mẹ vợ rồi vứt xác vào bể nước phi tang.

Trước đó, khoảng 21h ngày 20/11, một phụ nữ ở xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, gọi bà Nguyễn Thị Hợi, 48 tuổi, đến làm việc nhưng không liên lạc được. Người này tìm đến nhà bà Hợi ở cùng xã, thấy khóa trái cửa, nghi có chuyện nên trình báo công an địa phương.

Chính quyền và Công an xã Thụy Lương sau đó phá cửa vào nhà, phát hiện bà Hợi chết dưới bể nước mưa, thi thể có nhiều dấu vết tác động ngoại lực.

Công an xã Thụy Lương đã báo cáo sự việc đến Công an huyện Thái Thụy và Công an tỉnh Thái Bình. Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường khám nghiệm đồng thời khoanh vùng, xác định nghi phạm.

Qua điều tra ban đầu, nghi phạm được xác định là Vũ Đức Bộ (hơn 30 tuổi, trú xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy), con rể của bà Hợi. Tối cùng ngày, Bộ được triệu tập.

Bước đầu Bộ khai nhận do mâu thuẫn với vợ và mẹ vợ nên khoảng 6h ngày 20/11, Vũ Đức Bộ cầm dao bấm sang nhà bà Hợi lúc bà ở nhà một mình, đâm nhiều nhát vào người bà. Biết bà Hợi đã chết, Bộ kéo mẹ vợ ra cạnh bể nước và đẩy vào trong bể.

Ông Trần Đăng Ninh, Phó chủ tịch UBND xã Thái Thượng, cho biết bà Hợi từng lập gia đình, sau đó vợ chồng mâu thuẫn nên ra ở riêng. Vợ chồng bà Hợi có một con gái, cách đây vài năm lập gia đình với Bộ, sinh được hai người con. Bộ nghiện ma túy, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

3h sáng 21/11, việc khám nghiệm pháp y và khám nghiệm hiện trường hoàn tất, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể bà Hợi cho gia đình an táng.

Nguyễn Ngoan