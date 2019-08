Ông bố Nghệ An bịa chuyện con gái 6 tuổi bị xâm hại trong nhà nghỉ 0 Nguyễn Thanh Trung tố cáo con gái bị người tình cùng hai người khác gây thương tổn vùng kín tại nhà nghỉ hôm 19/6, song công an khẳng định việc này là bịa đặt.

Tại buổi làm việc với đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em chiều 22/8, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, nêu kết quả điều tra nghi án bé gái 6 tuổi ở Nghệ An bị xâm hại tình dục.

"Theo kết quả giám định, bé bị giãn màng trinh một cách tự nhiên, không có tác động ngoại lực, không có việc xâm hại. Còn vết thương tại hậu môn thì do người thân không chăm sóc chu đáo nên cháu bị viêm nhiễm. Khi trực tiếp tới bệnh viện thì thấy bé đã chơi đùa thoải mái, hiện nay bé đã xuất viện", Giám đốc Công an tỉnh nói và cho biết đây chỉ là một trong 5 căn cứ giám định khoa học mà cơ quan công an có được để rút ra kết luận.

Tại trụ sở công an, bố cháu bé là Nguyễn Thanh Trung thừa nhận đã "dựng chuyện" để lừa cơ quan điều tra.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu tại buổi làm việc chiều 22/8. Ảnh: PV.

Trung nghiện ma túy, từng chém đứt tay một người nhưng cơ quan điều tra không khởi tố được do bị hại rút đơn. Từng nhiều lần mua dâm một cô gái quê Hậu Giang, song bản tính hay ghen và sợ người tình đem lòng yêu thương người đàn ông khác nên Trung thường lén cài máy ghi âm để theo dõi người tình những lúc không ở bên cạnh.

Ngày 19/6, Trung dẫn con gái 6 tuổi tới một phòng khách sạn ở thành phố Vinh để gửi người tình chăm sóc và không quên cài máy ghi âm tại phòng trước lúc rời đi. Hơn một giờ sau, Trung trở về nhận con gái. Những ngày sau, thấy con gái đi đại tiện không bình thường nên Trung gặng hỏi và nghi ngờ con gái bị xâm hại.

Ngày 28/6, Trung có đơn tố cáo người tình cùng hai người đã trói, nhét hai viên tròn vào vùng kín của con mình. Hai ngày sau, anh ta gửi tiếp một tệp ghi âm ghi lại diễn biến tại phòng khách sạn.

"Chúng tôi giám định camera phòng khách sạn, băng ghi âm Trung cung cấp và khẳng định trong phòng chỉ có bé 6 tuổi và người tình của Trung. Thời gian là 1 giờ 43 phút", ông Cầu thông tin.

Công an Nghệ An khẳng định có một số người giúp sức Trung "đẩy vấn đề" lên cao nhằm gây sức ép tới cơ quan điều tra, làm hoang mang dư luận. Nhà chức trách sẽ chứng minh thêm hành vi phạm tội một số cá nhân, tổ chức này.

Tướng Cầu cũng cho biết, trong quá trình xác minh nghi án bé gái 6 tuổi bị xâm hại, cơ quan điều tra kết luận Trung đã mua dâm cô gái quê Hậu Giang mới hơn 15 tuổi.

"Trung đã bị tạm giữ hình sự về hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi và chắc chắn sẽ bị khởi tố về hành vi này", người đứng đầu Công an Nghệ An nói.