Nữ sinh giao gà suýt bị hại từ hôm 27 Tết

18h30 ngày 4/2 (30 Tết), nữ sinh 22 tuổi ở thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đi giao 13 con gà cho khách và mất liên lạc với gia đình.

Nhận được tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức cùng truy tìm. Sáng 6/2 (mùng 2 Tết), xe máy của cô gái được phát hiện tại xã Noong Luống, cách nhà nạn nhân chừng 10 km. Sáng hôm sau, thi thể nữ sinh được tìm thấy tại ngôi nhà hoang ở xã Thanh Nưa trong tình trạng mặc áo phông, quần lót, đầu đội mũ bảo hiểm, cổ có vết siết.

Cảnh sát sau đó xác định nạn nhân chết do bị siết cổ. Nơi phát hiện xác không phải hiện trường vụ án và có dấu hiệu nhiều người cùng tham gia. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng nên ban chuyên án được thành lập và phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Căn nhà hoang nơi nữ sinh bị ba kẻ nghiện khống chế. Ảnh: Phạm Dự.

Ngày 10/2, sau 72 giờ truy tìm, Công an Điện Biên bắt Vương Văn Hùng (35 tuổi) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản. Theo ban chuyên án, Hùng có ba tiền án và rất lỳ lợm trong khai báo.

Hùng khai ra chợ huyện chơi, thấy cô gái xinh đẹp đang cùng mẹ và chị gái bán gà nên vờ hỏi mua. Khi thiếu nữ 22 tuổi mang gà đến, hắn đã sát hại sau đó cướp tài sản. Công an thu thẻ ATM của nạn nhân; giấy đăng ký xe máy, 8 con gà sống, lồng gà và nhiều vật chứng khác được Hùng cất giấu tại nhiều nơi.

Sau hai ngày bị tạm giữ, Hùng lại thay đổi lời khai cho rằng cùng Bùi Văn Công (44 tuổi) lên kế hoạch dụ nữ sinh mang gà đến. Chiều 4/2 (30 Tết), khi nữ sinh đến điểm hẹn đầu tiên, hắn gọi điện thoại bảo đưa đến gần nhà Công rồi ra tay sát hại, cướp tài sản.

Từ lời khai của Hùng và những chứng cứ thu thập được tại hiện trường, ngày 16/2 cảnh sát quyết định tạm giữ Công. Nhà hắn cách hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân chừng 100 mét. Cảnh sát cũng phát hiện trên thùng xe tải 1,25 tấn của Công có hai vết máu của nạn nhân.

Tuy nhiên cảnh sát nhận định lời khai trên còn nhiều mâu thuẫn bởi bằng chứng cho thấy cô gái mới chết cách lúc phát hiện khoảng 5-10 tiếng.

Khai quật tử thi để điều tra tình tiết mới

Sau nhiều ngày truy xét, ngày 17/2, Công an Điện Biên khởi tố Hùng, Công và bắt thêm Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (29 tuổi) và Lường Văn Hùng (29 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên) để làm rõ 5 tội danh: giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, tàng trữ trái phép chất ma túy và bắt giữ người trái pháp luật.

"Cùng lúc này, kết quả điều tra, chứng cứ và lời khai của các nghi phạm nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Khi khám nghiệm tử thi chỉ kết luận nạn nhân chết do bị siết cổ nhưng khi điều tra các nghi phạm khai hai lần siết cổ nạn nhân. Ngoài ra còn nhiều tình tiết khác nên chiều 17/2, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành khai quật tử thi để khám nghiệm lại", thiếu tướng Sùng A Hồng nói.

Tại cơ quan điều tra, 5 nghi phạm khai Công là chủ mưu. Ngày 1/2 (27 tháng chạp), Công rủ Vương Văn Hùng đi cướp tài sản của nữ sinh đang phụ giúp gia đình bán gà ở chợ Mường Thanh. Ngày 3/2, Công ra chợ chỉ mặt cô gái cho Hùng biết và dặn lấy số điện thoại để hẹn giao gà.

Kết quả điều tra cho thấy Bùi Văn Công là chủ mưu bắt cóc, cướp tài sản nữ sinh. Ảnh: VOV.

Khoảng 16h ngày 4/2 (30 tháng chạp), Vương Văn Hùng ra chợ vờ hỏi mua gà và xin số điện thoại. 18h40 cùng ngày, hắn gọi điện thoại cho nữ sinh đặt mua 13 con gà và yêu cầu giao ở khu vực bờ mương đồi Độc Lập (thành phố Điện Biên Phủ). Khi "con mồi" đến, Hùng khống chế, làm cho ngất để đưa vào ngôi nhà hoang.

Khi Vương Văn Hùng gọi điện thông báo, Công rủ Nhiệm cùng đi đến. Tại căn nhà hoang, ba nghi phạm thay nhau giở trò đồi bại sau đó nhốt cô gái trên thùng xe tải của Công.

Thỏa mãn xong cơn thú tính, Hùng lấy xe máy của nạn nhân và một số tài sản cướp được đi về nhà cậu ruột ở xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên. Rạng sáng 5/2 (mùng một Tết), hắn đưa xe máy của nạn nhân bỏ tại con đường chạy qua xã Noong Luống, huyện Điện Biên.

Sáng 6/2 (mùng 2 Tết), Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả đến và tiếp tục cưỡng bức nạn nhân. Chiều cùng ngày, thấy sức khỏe của nữ sinh yếu dần, cả nhóm tìm cách bịt đầu mối.

Sau khi Công và Vương Văn Hùng sát hại nạn nhân, cả nhóm khênh xác đi phi tang trong ngôi nhà cấp bốn không người ở tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên... Về nhà Công cách đó chừng 100 m, năm tên bàn cách che giấu hành vi và đối phó với công an.

Thiếu tướng Sùng A Hồng nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chưa từng xảy ra trên địa bàn. Nhóm nghi phạm đã có sự bàn bạc, chuẩn bị kỹ từ trước. Ngày 27 Tết, Công và Vương Văn Hùng đã định ra tay nhưng không gặp nạn nhân nên lùi lại vào hai ngày sau.

"Hiện chưa thể thông tin lý do 5 người này chỉ gây án với nữ sinh 22 tuổi mà không phải người khác bởi vụ án còn nhiều phức tạp và đang tiếp tục điều tra", ông Hồng nói.

P.D.