Nữ đại úy lăng mạ nhân viên hàng không bị cấm bay 0 Bà Lê Thị Hiền (Hà Nội) bị cấm bay trong một năm, từ ngày 27/8 đến 27/8/2020 vì "gây rối tại sân bay Tân Sơn Nhất".

Theo quyết định của Cục Hàng không hôm nay 24/8, sau khi được bay trở lại, trong 12 tháng tiếp theo (đến tháng 8/2021), bà Hiền sẽ bị các lực lượng an ninh ở sân bay kiểm tra trực quan (rà soát kỹ hơn bình thường với người và hành lý) trước khi lên máy bay.

Cục Hàng không đánh giá hành khách Lê Thị Hiền đã vi phạm trật tự công cộng; to tiếng chửi bới, có lời lẽ thô tục, xúc phạm, lăng mạ nhân viên làm thủ tục hàng không và dùng tay nắm tóc, đạp một nhân viên an ninh.

Hành khách Lê Thị Hiền gây rối tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 11/8. Ảnh cắt từ video.

Ngày 11/8, hành khách Hiền đi chuyến bay VN248 từ TP HCM đến Hà Nội. Khi làm thủ tục lên máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, gia đình bà (3 người) đã gửi 4 kiện hành lý với khối lượng 57 kg, đủ tiêu chuẩn miễn cước tối đa là 60 kg.

Theo Cảng vụ hàng không miền Nam, hành khách này sau đó muốn gửi thêm một valy 8 kg nữa nhưng nhân viên làm thủ tục từ chối và đề nghị bà Hiền xách tay. Sau đó, bà Hiền đã đồng ý xách tay hành lý lên máy bay, song khi qua cửa an ninh soi chiếu, bà đã làm mất thẻ lên máy bay và phải trở lại quầy làm thủ tục để in lại thẻ.

Tại đây, bà Hiền đã lăng mạ, xúc phạm nhân viên hàng không và to tiếng với lực lượng an ninh. Khi bị mời về làm việc tại văn phòng Cảng vụ, bà Hiền tiếp tục chống đối, xô đẩy và gây thương tích với một nhân viên an ninh.

Cảng vụ hàng không miền Nam đã quyết định chuyển giao vụ này cho Đồn công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xử lý theo thẩm quyền. Nhà chức trách ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 200.000 đồng với hành khách về hành vi gây mất trật tự ở khu vực cảng.

Giải thích sự việc, bà Hiền nói "lúc ở sân bay tôi quá bức xúc nên không kiềm chế được bản thân, nhưng nguyên nhân sự việc một phần do tôi bị lăng mạ trước". Bà Hiền còn cho rằng video phát tán trên mạng xã hội đã bị cắt ghép, không đưa đầy đủ đoạn hội thoại giữa bà và nhân viên sân bay cũng như cảnh bà bị xô đẩy.

Bà Lê Thị Hiền là cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Đống Đa, Hà Nội. Đơn vị chủ quản là Công an quận Đống Đa đã đình chỉ công tác đại úy Hiền 30 ngày để làm rõ hành vi xúc phạm nhân viên sân bay.