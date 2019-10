Nô lệ tình dục được 'chấm điểm' sau khi sex với Hoàng tử Andrew 0 Khi làm 'chuyện ấy' với Hoàng tử Andrew, Virginia mới 17 tuổi và cảm thấy như mình bị đánh giá về mức độ khiến 'khách hàng' hài lòng.

Hoàng tử Andrew và Robert chụp ảnh chung năm 2001. Ảnh: Rex.

Cáo buộc trên của Virginia Roberts xuất hiện trong bộ phim tài liệu mới nhất về tình bạn giữa tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein và Công tước xứ York. Trong đó, Virginia cho biết cô được Epstein đưa đến London vào năm 2001. Khi 17 tuổi, cô gặp Hoàng tử Andrew tại một ngôi nhà trên mặt phố London của "tú bà" Ghislaine Maxwell.

Thiếu nữ 17 tuổi khi đó vui sướng vì được gặp một hoàng tử thực sự và đề nghị chụp một bức ảnh cùng Andrew để gửi cho gia đình ở Mỹ. Vì vậy, Virginia đưa máy ảnh của mình cho Epstein, người đã chụp bức ảnh khét tiếng Andrew vòng tay ôm lấy eo Virginia.

Người phụ nữ Mỹ tiết lộ sau khoảnh khắc bức ảnh được chụp, cô và hoàng tử đã đi vào một căn phòng, quan hệ tình dục với nhau trong cả phòng ngủ lẫn phòng tắm. "Ông ấy không thô lỗ hay làm bất cứ điều gì bạo lực cả. Ông ấy nói 'cảm ơn' và lịch thiệp rời đi. Tôi không thể tin được, cả người hoàng gia cũng tham gia chuyện này", Virginia kể lại.

Trong bộ phim tài liệu được dựng theo lời khai được tuyên thệ của Virginia, Epstein đã nói với cô vào ngày hôm sau: "Em đã làm tốt, hoàng tử rất vui vẻ". Nhớ lại lúc đó, Virginia phát biểu: "Tôi cảm thấy mình như đang được chấm điểm. Thật kinh khủng". Virginia đã được trả 15.000 USD cho việc quan hệ với hoàng tử và được yêu cầu giữ im lặng.

Virginia Roberts hiện tại cầm trên tay tấm ảnh khi cô 17 tuổi. Ảnh: The Sun.

Ngoài ra, Virginia cũng cho biết cô từng quan hệ tình dục với hoàng tử 3 lần, thêm một lần ở nhà của Epstein tại Manhattan (New York) và một lần tại hòn đảo tư nhân của tỷ phú ấu dâm - Little St James (quần đảo US Virgin).

Tại một phiên tòa ở Florida vào năm 2015, Virginia kể lại cuộc gặp gỡ thứ ba với Công tước xứ York: "Epstein, Andy (tên thân mật của Hoàng tử Andrew), khoảng 8 cô gái trẻ khác và tôi đã quan hệ tình dục với nhau. Các cô gái kia chắc đều dưới 18 tuổi và không biết nói tiếng Anh".

Sau khi bị "lạm dụng thể xác" tại các bữa tiệc sex của Epstein, Virginia đã phải nhập viện vì bị chảy máu trong và trải qua nhiều tuần chữa trị.

Hoàng tử Andrew và tỷ phú Epstein ở New York vào năm 2010. Ảnh: Jae Donnelly.

Tuy nhiên, trước những cáo buộc trên, Hoàng tử Andrew vẫn luôn phủ nhận. Điện Buckingham cũng bác bỏ tuyên bố rằng Andrew có bất kỳ hình thức quan hệ tình dục hay mối quan hệ nào với Virginia.

Trong khi đó, tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein (66 tuổi) đã treo cổ tự tử vào ngày 10/8 tại phòng giam của trung tâm cải huấn Metropolitan, New York trong thời gian chờ xét xử về cáo buộc mua bán dâm và lạm dụng tình dục nhiều bé gái trong độ tuổi vị thành niên.

Tùng Anh (Theo The Sun)