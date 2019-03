Những vụ thảm sát gia đình sau cơn phê ma túy đá

Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi) bị công an bắt khi đang có ý định giết chị gái sau khi sát hại 4 người thân trong vòng hai tiếng. Vụ việc xảy ra tại ngoại thành Sài Gòn khiến nhiều người chứng kiến bàng hoàng.

Là con thứ hai trong gia đình, Nam ăn chơi lêu lổng từ nhỏ và từng nhận 11 năm tù do liên quan đến một vụ cướp. Mãn hạn tù giữa năm ngoái, Nam được cha mẹ hỏi cưới vợ với hy vọng sẽ tu chí làm ăn.

Nhưng ngựa quen đường cũ, Nam vẫn tụ tập với bạn bè nhậu nhẹt, sử dụng ma túy đá, dẫn đến vợ chồng mâu thuẫn. Sống với nhau không được bao lâu, vợ Nam bỏ đi.

Nam đang bị điều tra về hành vi giết hàng loạt người thân sau cơn phê ma túy hôm 11/3. Ảnh: Q. T.

Gần đây, Nam nảy sinh tình cảm với cô gái ở huyện Cần Đước (Long An). Trưa 11/3, anh ta bị ảo giác do sử dụng ma túy, nghĩ gia đình cấm cản chuyện tình cảm với cô gái ở Long An nên nảy sinh ý định giết cả nhà.

Sau khi sát hại bà ngoại cô gái, hắn chạy từ Long An về nhà ở xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn giết mẹ ruột. Trong cơn điên loạn, gã chạy đến chém gục bà nội và cha đẻ ở xã gần đó.

Trước đó không lâu, câu chuyện đau lòng tương tự xảy ra ở xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, khi Trương Mạnh Tuấn (32 tuổi, phó phòng kinh doanh một chi nhánh ngân hàng tại thị xã Cửa Lò), đoạt mạng cha đẻ và chém trọng thương mẹ, em gái giữa những ngày Tết.

Nghi phạm Tuấn được điều trị vết thương tại bệnh viện ở Nghệ An sau khi gây án hôm 10/2. Ảnh: Nguyễn Hải.

Tuấn khai chiều 8/2 (mùng 4 Tết) họp lớp với bạn học phổ thông, sau đó đi hát karaoke. Anh ta được một người bạn cho hút vài hơi "cỏ Mỹ", lúc sau thấy trong đầu có "nhiều ý nghĩ thôi thúc", mất kiểm soát... Đêm 10/2, khi cả nhà đang có mặt tại tầng một, Tuấn bất ngờ la ó rồi cầm dao xông vào nhà đâm, chém liên tiếp nhiều nhát vào người cha khiến ông tử vong tại chỗ.

Tuấn sau đó chém nhiều nhát vào mẹ và em gái ruột đang mang thai khiến cả hai người trọng thương. Vợ Tuấn thấy chồng hung hăng bất thường hoảng sợ bế con vào phòng chốt cửa nên may mắn thoát nạn.

Sau khi gây án, Tuấn lái ôtô tới khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, thì đâm vào cột điện nên xuống chạy bộ. Lực lượng công an truy bắt phát hiện Tuấn bị thương nằm ở gần bờ sông trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, không mặc quần áo, cách ôtô khoảng 2 km. Anh ta tìm cách tự tử nhưng được công an ngăn chặn.

Hồi cuối năm ngoái, Nguyễn Thanh Tuấn, 34 tuổi ở TP HCM, cũng gây ra bi kịch với người thân do ngáo đá. Tuấn bị TAND TP HCM đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án cao nhất.

Trước tòa, Tuấn thừa nhận không hề mâu thuẫn với vợ. Đêm 6/9/2017, cả hai cùng sử dụng hàng đá, nhưng người vợ đi ngủ trước. Tuấn uống thêm vài lon bia thì bị ảo giác, nhìn vợ hóa "chiếc sọ người tấn công mình" nên vớ dao, kéo... đâm liên tiếp vào đầu chị này đến khi nạn nhân tử vong. Không biết vợ đã chết, anh ta tiếp tục tra tấn rồi lấy búa phá cửa phòng trọ, trốn vào bụi cây.

Năm 2004-2008, Tuấn từng được đưa đi cai nghiện sau thời gian dài sử dụng ma túy. Không lâu sau khi về nhà, anh ta tái nghiện và bị TAND quận Thủ Đức tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Luật sư Nguyễn Văn Tài (Đoàn luật sư TP HCM) cho biết từng tham gia bào chữa chỉ định cho nhiều bị cáo gây án trong cơn ngáo đá. Vài năm gần đây, những vụ án mạng do người nghiện thực hiện ngày càng nhiều. Những người này khi bị ảo giác đều có biểu hiện mất kiểm soát, nhìn những người thân xung quanh thành mối đe dọa nên tấn công.

Theo luật sư Tài, việc mua bán các chất gây nghiện ngày càng dễ dàng nên một bộ phận lớn thanh niên, đặc biệt trẻ chưa thành niên, có xu hướng sử dụng nhiều. Người nghiện đa phần chưa được quản lý, đưa đi cai... là nguyên nhân dẫn đến những vụ án đau lòng.

"Để giải quyết được vấn đề này, ngoài việc pháp luật nghiêm minh, các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, ngăn chặn tệ nạn và tội phạm liên quan đến ma túy", luật sư Tài cho hay.

Hải Duyên