Những vụ án hình sự rúng động năm 2019 0 Các nạn nhân bị cưỡng hiếp, giết giấu xác vào thùng bê tông, đẩy ngã xuống sông hay bị truy sát đến chết bởi các nhóm hung thủ, thậm chí chính người thân trong gia đình.

1. Sát hại nữ sinh đi giao gà

9 bị can trong vụ sát hại nữ sinh giao gà tại Điện Biên.

Ngày 2/2 (28 Tết Nguyên đán), Cao Mỹ Duyên (23 tuổi, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) được trình báo mất tích sau khi đi giao 10 con gà cho khách.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng Điện Biên bắt giữ lần lượt các nghi can Bùi Kim Thu, 44 tuổi, cùng chồng là Bùi Văn Công, 44 tuổi; Phạm Văn Nhiệm, 47 tuổi, và anh trai Phạm Văn Dũng, 47 tuổi; Lường Văn Lả, 28 tuổi, cùng trú xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên; Cầm Văn Chương, 45 tuổi; Lường Văn Hùng, 28 tuổi, cùng trú xã Hua Thanh, huyện Điện Biên; Vương Văn Hùng, 35 tuổi, trú phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, và Vì Văn Toán, 37 tuổi, trú huyện Điện Biên.

Trước đó, Vì Văn Toán bán ma túy cho bà Trần Thị Hiền, mẹ Cao Thị Duyên, và cho bà này nợ tiền. Được tự do sau khi bị bắt và thụ án tù, Toán tới đòi tiền bà Hiền nhưng không được. Toán là chủ mưu, thuê nhóm của Công bắt cóc Duyên nhằm gây sức ép bắt bà Hiền trả nợ. Nhóm của Công đã giam giữ rồi thay phiên nhau cưỡng hiếp Duyên, trước khi sát hại cô.

Từ ngày 26 đến 28/12, Tòa án nhân dân Điện Biên sẽ đưa ra xét xử 9 bị cáo trên với các tội danh: Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

2. Ba bà cháu bị giết ở Bình Dương

Trần Trọng Luận (34 tuổi), hung thủ sát hại ba bà cháu tại Bình Dương.

Sáng 24/4, thi thể bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), con gái Trần Thị Huỳnh Như (17 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi), được phát hiện tại nhà ở ấp Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên. Đồ đạc trong nhà có nhiều xáo trộn, nghi bị cướp.

Công an Bình Dương sau đó tạm giữ nghi can Trần Trọng Luận (34 tuổi) để điều tra hành vi Giết người.

Luân khai tối 23/4, sau khi lắc bầu cua thua sạch túi, nảy sinh ý định trộm tài sản nhà hàng xóm lấy tiền trả nợ. Rạng sáng 24/4, Luân mang theo dao, mã tấu và nhiều dụng cụ khác đột nhập nhà bà Cúc. Khi lẻn vào trong lục lọi đồ đạc, bị bà Cúc phát hiện, Luận vung dao chém chết chủ nhà cùng hai người khác.

Ngày 12/11, TAND Bình Dương đưa Luận ra xét xử sơ thẩm sau 7 tháng sát hại ba người. Luận bị tuyên án tử hình.

3. Đổ bê tông phi tang xác ở Bình Dương

Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) chủ mưu sát hại các nạn nhân.

Ngày 15/5, ông Hùng đến dọn nhà mới mua ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, thì phát hiện hai thùng nhựa chứa bê tông có thi thể bên trong. Hai nạn nhân được xác định là Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM).

Các nghi can gồm Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, con bà Hoa, ngụ phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (hay Thanh, 29 tuổi, quê Tiền Giang), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) sau đó lần lượt bị bắt giữ.

Trước đó, 4 nghi can và hai nạn nhân thuê nhà tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, để tu luyện một giáo phái lạ. Anh Linh không chịu được khổ cực nên nhảy lầu tự tử, trong khi anh Thành, do có hành động không phù hợp với nguyên tắc của nhóm, bị sát hại, cho xác vào thùng đổ bê tông phi tang.

Ngày 24/5, Viện KSND tỉnh Bình Dương phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đối với 4 nghi can về tội giết người.

4. Ba bà cháu bị hàng xóm sát hại, chôn trong rẫy cà phê

Nghi can sát hại ba bà cháu. Ảnh: Khánh Hương.

Tối 24/5, gia đình bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi, ở xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) không thấy bà và hai cháu Đàm Đức Tiến (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi) về nhà sau khi đi chơi vào buổi sáng. Người thân đi tìm thì phát hiện thi thể ba bà cháu được chôn trong rẫy cà phê.

Ngày 25/5, Công an Lâm Đồng tạm giữ bà Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi) để làm rõ hành vi Giết người.

Bà Nhi khai bị bà Vương và con dâu tố cáo trộm điện thoại, và do mâu thuẫn với con trai bà Vượng trong việc làm hồ sơ vay ngân hàng nên trong lúc cãi vã đã ra tay sát hại ba nạn nhân.

Cơ quan chức năng đang tạm giữ bà Nhi để làm rõ sự việc.

5. Giết cả gia đình em trai vì mâu thuẫn đất đai

Nguyễn Văn Đông tại phiên tòa ngày 12/12.

Ông Nguyễn Văn Đông (53 tuổi) và ông Nguyễn Văn Hải (50 tuổi), cùng ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội, vốn có mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp quyền lợi đất nông nghiệp và 0,5 m chiều ngang đất do ông Hải mua của ông Mến (anh trai ông Đông và ông Hải).

Đông cho rằng anh Nguyễn Văn Hiệp (cháu trai) và bà Doãn Thị Việt (49 tuổi, vợ ông Hải) chính là nguyên nhân khiến hai anh em xảy ra mâu thuẫn. Đông nảy sinh ý định giết chết em dâu và cháu trai để trả thù.

Ngày 1/9, Nguyễn Văn Đông mang dao sang nhà ông Hải. Đến cổng, Đông gặp bà Việt nên dùng dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Đuổi theo chém Hiệp không được, Đông quay qua chém ông Hải, tiếp tục vào nhà ra tay với chị Nguyễn Thị Bắc (con gái ông Hải), chị Đỗ Hồng Nhung (con dâu ông Hải) và cháu Nguyễn Thị Huyền My (cháu nội ông Hải).

Hậu quả, ông Hải và chị Bắc tử vong, trong khi chị Nhung, cháu My và bà Việt được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198. Bà Việt mất trưa cùng ngày, còn cháu My được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, nhưng cũng tử vong sau đó. Chị Nhung được cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng bị thương nặng, tổn hại 56% sức khỏe. Đông bị Công an huyện Đan Phương bắt tại nhà.

Sáng 12/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đông về tội Giết người. Nguyễn Văn Đông bị tuyên án tử hình.

6. Nam sinh chạy Grab bị sát hại

Trường và Giáp thừa nhận giết Sang cướp tài sản bán lấy tiên tiêu xài.

Ngày 28/9, người dân phát hiện thi thể một tài xế xe ôm công nghệ đang trong quá trình phân hủy ở phường Thuỵ Phương nên báo Công an quận Bắc Từ Liêm. Hai ngày sau, Đinh Văn Trường, 19 tuổi, và Đinh Văn Giáp, 24 tuổi, bị bắt vì nghi liên quan đến cái chết của nam sinh chạy xe ôm.

Hai nghi phạm khai do thiếu tiền tiêu xài nên lên kế hoạch cướp tài sản, nếu đối tượng chống trả sẽ giết. Tối 26/9, ngồi uống nước ở khu vực cổng sau bến xe Mỹ Đình, Trường và Giáp thấy Sang. Cả hai thuê Sang chở từ Mỹ Đình đến phường Thuỵ Phương. Tới bãi đất trống ở khu phố Tân Phong, xe của Sang chết máy. Nhân lúc Sang đang hì hụi đề máy, Giáp và Trường ra tay.

Hai nghi phạm sau đó lấy điện thoại của nạn nhân nhưng không mở khóa được nên vứt lại hiện trường và lấy xe máy bỏ trốn.

Giáp từng có một tiền án về tội Mua bán người năm 2013. Giáp và Trường đều nghiện game, không có việc làm ổn định. Vụ việc đang chờ đưa ra xét xử.

7. Bà nội giết cháu gái

Bà Hường khai giết cháu gái do tức giận với con trai và cháu hỗ láo.

Chiều 3/11, Nguyễn Thị Tâm (nữ sinh lớp 6 trường THCS xã Hậu Thành) cùng nhóm bạn đạp xe đến xóm Phú Thượng, xã Hậu Thành, Nghệ An, dự sinh nhật bạn, sau đó không thấy trở về. Gia đình tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể Tâm nổi trên đập nước thủy lợi Bàu Gành hôm ngày 5/11.

Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng thấy nhiều điểm bất thường nên vào cuộc điều tra. Tối 4/11, cơ quan công an triệu tập bà Phạm Thị Hường, 65 tuổi, bà nội Tâm, về cơ quan để điều tra.

Bà Hường khai do bố Tâm nhiều lần hỗn láo, cháu nội hay cãi lời nên bà Hường đã đẩy bé gái xuống đập Bà Gành khiến nạn nhân tử vong.

Bà Hường đang bị công an tạm giữ để điều tra về tội giết người.

Nguyễn Ngoan