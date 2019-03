Nhóm thanh niên bắt tài xế nộp tiền mới được bắt khách 0 Khi đang nhận 200.000 từ lái xe, nhóm thanh niên ở Nghệ An bị cảnh sát bắt.

Ngày 8/3, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) khởi tố bị can, bắt Nguyễn Quốc Huỳnh (31 tuổi), Nguyễn Quốc Mạnh (26 tuổi), Đặng Hữu Huyền (27 tuổi) và Đặng Văn Hậu (30 tuổi) đều trú huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, khuya ngày 22/2, Huỳnh cùng ba đồng phạm dùng một ôtô và một xe máy bám theo xe khách chạy qua tỉnh Nghệ An trên hành trình từ Bắc ra Nam.

Nhóm bị can tại cơ quan điều tra.

Khi xe đón khách ở địa phận huyện Nghi Lộc, nhóm Huỳnh tiếp cận ra điều kiện "phải đưa tiền làm luật". Lo sợ, chủ xe đưa cho nhóm của Huỳnh 200.000 đồng để được đón khách.

Hai bên đang trao nhận tiền thì bị cảnh sát mật phục bắt quả tang, thu tang vật. Khai với cơ quan điều tra, nhóm nghi can cho biết không công việc ổn định nên rủ nhau đi cưỡng đoạt tài sản.

Do nhóm của Huỳnh đã thực hiện trót lọt nhiều vụ khác với thủ đoạn tương tự, nhà chức trách đang mở rộng vụ án.