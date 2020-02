Nhóm cách ly tại Nghệ An đều âm tính nCoV 0 Nghệ An10/10 mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính nCoV, hai người khác từ nước ngoài trở về nhưng không nằm trong vùng có dịch.

Ngày 6/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết hôm nay đã có kết quả của tất cả các trường hợp ở Nghệ An phải "cách ly để theo dõi có nhiễm virus corona hay không".

Trước đó, Nghệ An cách ly 12 người chủ yếu từ Trung Quốc và nước ngoài trở về để giám sát, sau đó có 2 người được loại trừ vì ở nước ngoài trở về song không nằm trong vùng dịch. 10 mẫu xét nghiệm được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh gửi Viện dịch tễ Trung ương. Trong số này có một gia đình 3 người có bố và mẹ trở về từ Trung Quốc; con gái 4 tuổi ở Nghệ An.

"Những người âm tính với nCoV đều mắc một số loại cúm thông thường. Hiện nay họ đã xuất viện và sức khỏe ổn định", ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật, nói.

Bác sĩ và lãnh đạo Sở thăm một trường hợp bị cách ly tại Nghệ An lúc chưa có kết quả xét nghiệm

Cùng ngày, đại tá Dương Minh Hiền, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, tỉnh dự kiến đón hơn 300 lao động quê ở Nghệ An từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch trở về. Hiện nay Bộ chỉ huy Quân sự đang chuẩn bị hai điểm tập trung tại doanh trại quân đội để tiếp nhận toàn bộ những người trở về. Các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị lực lượng, phương tiện vận chuyển công dân từ sân bay, nhà ga, bến xe và cảng biển về các điểm bố trí.

Những người trong diện trở về được cách ly, theo dõi trong vòng 14 ngày theo quy định. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cũng lập ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi do virus corona do đại tá Dương Minh Hiền làm trưởng ban.