Nhiều phụ huynh từng có con bị bỏ quên giống trường Gateway

Tối 6/8, nhiều người bàng hoàng trước vụ việc bé trai 6 tuổi Lê Hoàng Long, học sinh lớp 1 Tokyo, trường tiểu học Quốc tế Gateway, quận Cầu Giấy, tử vong sau 9 tiếng bị bỏ quên trên ôtô. Long được phát hiện vào lúc 16h, được đưa vào phòng y tế sơ cứu trước khi chuyển tới Bệnh viện E nhưng bị tuyên bố đã tử vong.

Ngay sau khi biết tin, nhiều phụ huynh trường Gateway nói riêng và các trường học ở Hà Nội có sử dụng dịch vụ đưa đón trẻ tới trường bằng xe buýt bày tỏ hoang mang, lo lắng cho sự an toàn của con em mình.

Trên các diễn đàn, nhiều phụ huynh thừa nhận vụ việc trường Gateway không phải hiếm gặp, bởi chính con cái hay người quen của họ cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự bé Long. Tuy nhiên, vì chưa có hậu quả đáng tiếc xảy ra nên họ cũng không làm lớn chuyện.

Chị N.T.L., có con theo học lớp 1 trường liên cấp H. (Long Biên, Hà Nội), cho biết con chị từng bị bỏ quên trên xe buýt do ngủ quên nhưng không ai phát hiện ra lúc trả học sinh ở cổng trường.

"May mắn là con đã tỉnh lại và đập cửa gọi ầm ĩ khi xe về tới nhà tài xế. Sau khi phát hiện ra, bác tài lái xe đưa con trở lại trường. Do giáo viên chủ nhiệm thông tin bé chỉ đến lớp muộn 10 phút, nhà trường cũng đã đuổi việc lái xe cũng như người phụ trách giao nhận trẻ ở xe buýt, nên tôi cũng không làm ầm ĩ. Tuy nhiên, con sau đó về kể rằng lúc con quay lại trường là tầm buổi trưa", chị L. kể.

Trong khi đó chị T.N., có con theo học trường mầm non S. cũng ở quận Cầu Giấy, cho hay năm ngoái một học sinh của trường này đã bị bỏ quên trên xe. 3 tiếng sau bé mới được phát hiện do bác tài quên điện thoại trong xe. Do nhà trường xoa dịu nên phụ huynh cũng dễ dàng bỏ qua mà không làm lớn chuyện.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sáng nay, bà Phan Thu Hà, chánh văn phòng UBND quận Cầu Giấy, cho biết chiếc xe chở cháu Long sáng 6/8 do tài xế Doãn Quý Phiến (sinh năm 1966, ở Dịch Vọng, Cầu Giấy) điều khiển. Đi cùng ông Phiến là bà Quy (sinh năm 1964) - phụ trách giao nhận học sinh. Chiếc xe biển số 29B-06956 rời ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ 6h sáng, đón 13 học sinh, tới cổng trường lúc 7h25 để trả học sinh. Bà Quy đưa các cháu xuống và đóng cửa ôtô.

Tài xế Phiến sau đó lái về bãi xe của ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền và gửi tại đó. Đến 15h30 cùng ngày, ông Phiến đến lấy xe, lái đến cổng trường để đón học sinh. Khi bà Quy đưa học sinh ra cổng để lên ôtô ra về thì không thấy cháu Long nên nhờ cô giáo tìm, còn bà đưa 12 cháu lên xe.

Lúc bà Quy mở cửa xe thì phát hiện cháu Long đang nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu vào trong phòng y tế của trường, sau đó đưa vào Bệnh viện E cấp cứu. Qua trao đổi với bác sĩ Bệnh viện E, Long vào viện trong tình trạng thân thể tím tái, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng không còn, mạch không, huyết áp không nên cấp cứu mạch tuần hoàn. Sau 30 phút không có kết quả, Bệnh viện thông báo cho gia đình là cháu đã tử vong.

Bé Long là con trai duy nhất của vợ chồng anh Lê Văn Sơn. Hôm qua là buổi đi học thứ hai của cháu ở trường Gateway. Thi thể bé hiện đã được bàn giao cho gia đình và chuyển về quê nhà ở Nga Sơn để an táng.

Cơ quan cảnh sát quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án Vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ luật Hình sự.

