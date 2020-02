Nhảy cầu vượt tự tử 0 Hải PhòngCông an Hải Phòng đang tìm kiếm thân nhân nam thanh niên bỏ lại xe đạp, nhảy cầu vượt B49 xuống cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tự tử.

19h tối 12/2, nam thanh niên khoảng 25-27 tuổi, cao trên 1,7 m, mặc áo phông, quần dài, đạp xe trên quốc lộ 10. Khi đến cầu vượt B49 bắc qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn thuộc địa phận xã Quang Trung, huyện An Lão (Hải Phòng), người này bỏ xe lại, nhảy xuống mặt đường cao tốc tự tử.

Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến một số người tham gia giao thông ngỡ ngàng, không kịp phản ứng. Các xe lưu thông trên cao tốc phát hiện đã giảm tốc độ, tránh cán qua người nạn nhân.

Nhận được tin báo, công an huyện An Lão có mặt khám nghiệm hiện trường, kiểm tra nhanh trên người nạn nhân không phát hiện giấy tờ tùy thân.

Để làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như danh tính nam thanh niên, công an huyện An Lão thông báo ai là người thân của nạn nhân có đặc điểm nêu trên liên hệ với công an huyện.