Nhân viên khách sạn giữ chân nhóm nghi phạm đổ bêtông xác ở Bình Dương

Sáng 18/5, Công an Bình Dương tiến hành niêm phong căn phòng được bốn phụ nữ thuê ở. Đây chính là nhóm nghi can gây ra vụ án mạng chấn động ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng. Bốn phụ nữ được xác định: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng quê TP HCM), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, quê Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang).

Bốn nghi can bị bắt khi đang trên ôtô 7 chỗ chạy trốn khỏi khu dân cư trên địa bàn phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một.

Căn phòng được niêm phong điều tra. Ảnh: Nguyệt Triều.

Anh Nguyễn Quang Khải, nhân viên khách sạn, cho biết nhóm khách đến thuê phòng tại tầng trệt đầu tháng 4, giá 7 triệu đồng mỗi tháng. Cô gái trẻ nhất 31 tuổi tên Phạm Thị Thiên Hà để CMND đăng ký lưu trú.

Bốn người ở chung phòng giường đôi, sinh hoạt khép kín, ít ra ngoài. "Nhóm người này thi thoảng có nói chuyện với nhân viên dọn phòng, nhưng không thấy biểu hiện gì khác thường. Nhìn cách ăn mặc và cử chỉ, họ như người tu hành", anh Khải nói.

Sau khi đọc thông tin báo chí, anh Khải thấy một trong các vị khách giống hình ảnh nhận diện nên âm thầm trình báo công an. Theo nam nhân viên, nhóm khách sau đó bất ngờ đòi trả phòng, lấy lại CMND. Để giữ chân họ lại chờ công an đến, anh bảo đã nộp CMND cho công an để đăng ký lưu trú dài hạn. Nghe vậy, họ gom hành lý lên xe và vội vã rời đi. Lúc này, khách sạn báo bảo vệ ngoài khu dân cư đóng cửa lại.

Lúc bị chặn, nhóm phụ nữ luôn miệng hỏi vì sao giữ họ lại. Khi công an đến, lúc đầu cả bốn người không chịu rời xe, nhưng sau đó đồng ý hợp tác về cơ quan cảnh sát điều tra.

Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, trái) và Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi) là hai trong 4 người bị bắt sáng 18/5. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, bà Hoa là người xưng tên Thanh để thuê căn nhà ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, của ông Trần Minh Vương.

Tháng 8/2018, ông Vương (thị xã Tân Uyên) mua lại căn nhà ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, để đầu tư. Trong thời gian chờ bán, ông cho người phụ nữ xưng tên Thanh này thuê. Hai hôm trước, người đàn ông mua lại căn nhà trên đến nhận nhà mới mua. Quá trình dọn dẹp, họ phát hiện thùng bêtông chứa thi thể trong phòng ngủ, còn thùng chứa nạn nhân thứ hai nằm ở bãi cỏ bên hông nhà.

Giám định pháp y cho thấy hai thi thể nam 31-35 tuổi, bị giết hơn một tháng trước. Nạn nhân đầu tiên bị đổ bêtông trong bồn nhựa, cao khoảng 1,7 m, cổ có sợi dây dù dài chừng một mét, sau lưng có hơn 10 vết đâm. Thi thể thứ hai cao hơn 1,6 m, được ướp bằng xác trà, nằm trong thùng nhựa hình trụ, bên ngoài phủ kín bằng xốp, keo dính và silicon. Nạn nhân này có đeo bao tay và tất chân.

Xác định Hà và Hoa có liên quan đến vụ án, công an ra thông báo truy tìm.

Ôtô chở nhóm phụ nữ tại trụ sở công an sáng 18/5. Ảnh: Nguyệt Triều.

