Nghi phạm sát hại tài xế taxi ở Mỹ Đình bị bắt tại Hoà Bình

Nghi phạm tên An bị cơ quan điều tra bắt giữ tại Hoà Bình. Ảnh: Nguyễn Sơn

Tối 3/2, Phòng Cảnh sát hình sự công an TP Hà Nội, Công an quận Nam Từ Liêm, cho biết đã bắt được nam nghi phạm tên 20 tuổi tên An, quê Đô Lương, Nghệ An, người bị tình nghi sát hại nam tài xế taxi ở cổng sân vận động Mỹ Đình 5 ngày trước.

"Nghi phạm bị bắt khi đang chơi tại tiệm internet ở Hoà Bình lúc 20h cùng ngày, đơn vị đang di lý nam thanh niên về Hà Nội để phục vụ điều tra", nguồn tin cho hay.

Trước đó, hơn 19h ngày 29/1, tại cổng phụ sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đường Lê Quang Đạo, nam tài xế taxi mở cửa xe bỏ chạy kêu cứu, chạy được khoảng 15 m, anh này nằm gục xuống, bất động. Một số người dân đến gần định hỗ trợ đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân bị thương quá nặng với vết cắt trên cổ, tử vong sau đó.

Cơ quan điều tra khám nghiệm chiếc taxi của nạn nhân. Ảnh: Phương Sơn

Để truy bắt được nghi phạm, Phòng cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội đã ra thông báo truy tìm. Cảnh sát xác định nghi phạm sử dụng dao gọt trái cây gây án.

Cơ quan điều tra cũng xác định, nghi phạm này chạy bộ từ sân vận động Mỹ Đình qua đường Tân An Bình hướng đi về làng Nhân Mỹ (phường Mỹ Đình) trong khoảng thời gian từ 19h10 đến 23h ngày 29/1.