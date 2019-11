Nghệ sĩ Hồng Tơ bị phạt 50 triệu đồng 0 TP HCMĐánh giá hành vi đánh bạc của Cao Văn Tơ (nghệ sĩ Hồng Tơ) không nghiêm trọng, tòa xử phạt 50 triệu đồng thay vì kết án tù.

Chiều 29/11, nghệ sĩ Hồng Tơ và 5 đồng phạm bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội đánh bạc. Tòa nhận định hành vi đánh bạc của Hồng Tơ và 5 đồng phạm không nghiêm trọng. Thêm vào đó, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt và số tiền đánh bạc không lớn.

Tòa tuyên phạt Hồng Tơ 50 triệu đồng bởi "bị cáo Tơ là người rủ rê nên cần có mức hình phạt lớn hơn". Các bị cáo còn lại mỗi người 20 triệu đồng.

Nghệ sĩ Hồng Tơ tại tòa chiều nay. Ảnh: Bình Nguyên.

Theo cáo trạng, ngày 17/4, Hồng Tơ gọi điện rủ 5 người quen đến quán cà phê của mình trên đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, đánh bạc bằng hình thức binh xập xám ăn chi. Mỗi tụ đặt tiền chến là 3 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, Công an phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, ập vào bắt quả tang nhóm người này, thu giữ gần 15 triệu đồng và một số dụng cụ. Vụ án sau đó được chuyển lên Công an TP HCM thụ lý do một trong số người tham gia là Việt kiều (có quốc tịch Australia). Qua quá trình điều tra, Hồng Tơ và các đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội.

Trong phiên xử 8/11, Hồng Tơ thừa nhận rất hối hận về hành vi của mình. "Sau bao nhiêu năm phục vụ công chúng, mang niềm vui, tiếng cười đến cho mọi người, chỉ vì sự chủ quan mà tôi làm ảnh hưởng đến nhiều người", ông nói.

Quá trình xét xử, Hồng Tơ xin lỗi khán giả cùng những nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

Nghệ sĩ Hồng Tơ là gương mặt được khán giả yêu mến qua nhiều vở cải lương, sau đó là những vở hài tại các sân khấu. Thời đỉnh cao của sự nghiệp, Hồng Tơ được gọi là "nghệ sĩ đại gia" với giá cát-xê cao nhất nhì cả nước. Ông cũng là một trong những danh hài ở phía Nam đầu tiên sở hữu xe sang và biệt thự. Tuy nhiên, đằng sau hào quang sân khấu, Hồng Tơ có cuộc sống riêng sóng gió, đổ vỡ hôn nhân cách đây vài năm. Có thời gian, Hồng Tơ dính líu đến cờ bạc và đã thua gần như toàn bộ gia sản.

Hồng Tơ bị phạt 50 triệu đồng vì tội đánh bạc Nghệ sĩ Hồng Tơ nghe tòa tuyên án. Video: Văn Điệp.

