Mưu đồ của kẻ gài mìn ám sát gia đình anh trai ngày Tết

Sau khi công an bắt giữ nghi phạm gây ra vụ nổ mìn tại gia đình ông Nguyễn Huy Liên (ở xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) hàng xóm và người thân ở quê nhà vẫn bàn tán xôn xao. Nhiều người căm phẫn trước dã tâm của Nguyễn Huy Xô, song cho rằng gia chủ đã may mắn khi thoát chết.

Vốn nghi ngờ em trai nghịch tử là kẻ gây trọng tội nên ông Liên bảo không cảm thấy bất ngờ. "Ngay khi tỉnh dậy ở trạm xá, tôi đã khai báo với công an rằng nghi ngờ kẻ gây án duy nhất là em trai mình", ông Liên thuật lại.

Theo ông Liên, gia đình em trai sinh sống sát vách từ xưa. Những năm gần đây, tình cảm hai anh em không tốt vì người em không chí thú làm ăn, làm nhiều việc trái đạo đức nên bị ông Liên và họ hàng phản đối. "Xô nhiều lần vác dao đuổi chém nhưng may mắn tôi đều thoát được", ông Liên kể.

Cũng vì mâu thuẫn lớn mà con trai ông Liên đang làm việc trong miền Nam phải nhiều lần về quê để nói chuyện với người chú nhưng ông Xô đều né tránh.

Theo ông Liên, năm ngoài phát hiện ông Xô có quan hệ tình cảm với em dâu có chồng đã mất. Cho rằng hành vi của em trai trái đạo lý, ông khuyên can song không được. Vì việc này khiến nghi can càng thù tức.

Căn phòng nơi ông Liên và hai cháu nằm, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Dù bị gạch đá, mảnh vỡ đập trúng nhưng may mắn họ chỉ bị thương nhẹ.

Trước khi gây án, ông Xô vắng mặt tại địa phương hai tháng. Ông Liên và nhiều người cho rằng ông ta đi trốn vì sau đó có nhiều người lạ mặt tìm đến đòi nợ. "Là anh em máu mủ, có ai ngờ nó lại lập mưu nhằm hãm hại cả gia đình tôi như thế này", người anh chia sẻ.

Hàng xóm cho hay, ở địa phương ông Xô là người hống hách, vay nợ nhiều người nhưng không trả. Không chỉ tấn công anh trai, ông Xô còn tấn công nhiều láng giềng vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt.

Trưởng công an xã Thiệu Tâm Hà Duy Tĩnh, cho biết dù ông Xô chưa có tiền án, tiền sự nhưng khi khoanh vùng nghi phạm, ông này bị công an đưa vào diện nghi vấn đặc biệt.

Kế hoạch ám sát ngày mồng một Tết bất thành

Khai tại cơ quan điều tra, nghi can Nguyễn Huy Xô cho hay, mâu thuẫn với cha con người anh nên nuôi ý định trả thù. Cuối năm 2018, ông ta liên hệ với một người dân ở Bà Rịa - Vũng Tàu mua vật liệu về chế tạo thành quả mìn 10 ống, nặng hơn 2kg.

Đúng ngày mùng một Tết, Xô bí mật lẻn về làng dự định thực hiện vụ nổ nhưng thấy đông người nên hoãn kế hoạch.

Rạng sáng 9/2 (mùng 5 Tết), Xô tiếp tục mang mìn từ TP Thanh Hóa về nhà với quyết thực hiện bằng được dã tâm. Ông ta giấu xe máy ngoài đồng để tránh gây tiếng ồn, bị phát giác. Xô sau đó dùng thang trèo lên lan can tầng hai nhà anh trai. Do cửa nhà đóng kín, nghi can không gài được mìn vào bên trong nên để ngoài hiên gần vị trí anh trai và hai cháu nội nằm ngủ.

Leo xuống đất, cẩn thận cất chiếc thang, Xô châm dây cháy chậm rồi bỏ chạy về hướng cánh đồng tẩu thoát. Khi ông ta chạy đến gần khu vực bãi bóng, nơi giấu xe máy thì quả mìn phát nổ.

Sau khi thực hiện vụ nổ, Xô trốn xuống một xã ven biển huyện Quảng Xương ở hai ngày, rồi di chuyển lên phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hoá thuê trọ ở thêm hai ngày trước khi tiếp tục vào xã An Hoà (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) với mục đích xin đi đánh cá ngoài biển nhằm trốn cơ quan chức năng. Tuy nhiên, tàu chưa kịp rời bến thì kẻ thủ ác bị bắt.

Hậu quả vụ nổ khiến ông Liên cùng hai cháu nội (Nguyễn Huy Minh và Nguyễn Huy Mạnh) bị thương song đều đã xuất viện. Khi mìn nổ, vợ chồng con trai ông Liên ngủ ở tầng một may mắn không bị thương.

Sức ép quả mìn khiến sàn nhà và hai bức tường bị xuyên thủng, trơ lõi thép, nhiều đồ đạc hư hỏng nặng. Bốn căn nhà hàng xóm cũng bị bay mái ngói, vỡ kính, tổng thiệt hại ước tính trên 500 triệu đồng.