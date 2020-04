Mở quán karaoke bán ma túy giữa dịch 0 Hà NộiNguyễn Xuân Kiệm (30 tuổi, trú tại Đại Nghĩa, Mỹ Đức) lén mở quán karaoke, bán ma túy cho hàng chục đối tượng đến tụ tập, bất chấp lệnh cấm về phòng chống dịch.

Nguyễn Xuân Kiệm bị bắt giữ. Ảnh Công an Hà Nội.

Ngày 9/4, thông tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 23h30 ngày 7/4, đội nghiệp vụ Công an huyện Ứng Hòa phối hợp với Công an xã Hòa Nam tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Rubi ở thôn Nam Dương, xã Hòa Nam.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện có 4 phòng hát trong quán đang hoạt động. Trong quán có 24 khách (11 nam, 13 nữ) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 2,581 g ma tuý (loại Ketamin) cùng một số tang vật khác có liên quan, đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Công an huyện Ứng Hòa cho biết, quán hát do Nguyễn Xuân Kiệm (trú tại xã Mỹ Đức) quản lý. Kiệm bán ma túy cho khách đến sử dụng. 6 đối tượng khác tại quán có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhóm thanh niên tụ tập sử dụng ma túy. Ảnh: Công an Hà Nội.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 5 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Công an Thành phố đã triển khai lực lượng rà soát địa bàn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết như các quán bar, karaoke, vũ trường, massage... yêu cầu tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, bất chấp các quy định này, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke vẫn lén lút hoạt động, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Việc không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch Covid-19 sẽ bị phạt tiền tối đa 10 triệu đồng/người, 20 triệu đồng/tổ chức.

Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ (như quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở thẩm mỹ...) thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh Covid-19, gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người.

Công an huyện Ứng Hòa đang mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Ngoan