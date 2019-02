Meghan đi giày cao gót thăm bảo tàng ở New York

Chiều 19/2, Nữ công tước xứ Sussex Meghan Markle rời khách sạn 5 sao The Mark thuộc khu Upper East Side ở thành phố New York, nơi được cho là diễn ra tiệc mừng em bé sắp chào đời do bạn bè cô tổ chức. Meghan mặc quần áo giản dị, đeo kính đen. Đang bầu 7 tháng nhưng Meghan vẫn luôn trung thành với những đôi giày cao gót.