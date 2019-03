Máy bay Ethiopia rơi cùng loại với chiếc gặp nạn ở Indonesia

Máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines chở 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn rơi sáng 10/3 (giờ địa phương) chỉ 6 phút sau khi cất cánh từ thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. Ethiopian Airlines xác nhận máy bay rơi xuống gần Bishoftu, phía đông nam thủ đô Addis Ababa và không ai sống sót sau tai nạn.

Theo BBC, máy bay thuộc phiên bản 737 Max, cùng dòng với chiếc gặp nạn của hãng hàng không Lion Air của Indonesia hồi tháng 10 năm ngoái làm 189 người thiệt mạng. Chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng Lion Air rơi xuống biển Java chỉ 12 phút sau khi cất cánh.

Một máy bay của hãng hàng không Ethiopian. Ảnh: BBC.

Theo Bloomberg, máy bay của Lion Air rơi do lỗi ở hệ thống kiểm soát chuyến bay. Hai liên đoàn phi công cáo buộc Boeing không có hướng dẫn hợp lý về tính năng an toàn trên Boeing 737 MAX 8. Sau đó, Boeing đã công bố hướng dẫn về an toàn cho phi công điều khiển 737 MAX 8 và cảnh báo khả năng lỗi cảm biến có thể khiến máy bay bị lao xuống đột ngột.

Hiện tại, các quan chức Ethiopia đang điều tra nguyên nhân của tai nạn. Theo chuyên gia phân tích về hàng không Alex Macheras, máy bay gặp nạn vẫn còn mới, được Boeing chuyển giao cho Ethiopian Airlines chỉ 4 tháng trước.

Nhân viên cứu hộ thu thập các thi thể, bọc trong túi nilon và chuyển khỏi hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Ethiopia hôm 10/3. Ảnh: AFP.

Phản hồi sau sự cố của Ethiopian Airlines, Boeing cho biết một "đội kỹ thuật đã sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu và theo chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ". Hãng này cũng gửi lời chia buồn đến gia đình của hành khách và phi hành đoàn gặp nạn.

Boeing 737 Max là dòng máy bay bán chạy nhất trong lịch sử của Boeing, với hơn 4.500 chiếc được đặt hàng từ 100 nhà khai thác hàng không khác nhau trên toàn cầu.

