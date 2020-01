Mâu thuẫn ở sới bạc, cảnh sát bắn chết 5 người 0 TP HCMNăm người tử vong sau khi một cảnh sát nổ súng AK tại sới bạc ở khu vườn thuộc xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, chiều 29/1.

Lê Quốc Tuấn, 33 tuổi, là cán bộ công an quận 11, bị bắt sau ít giờ dùng súng AK bắn chết 5 người do mâu thuẫn trong sòng bạc ở huyện Củ Chi. Tối 29/1, nguồn tin của VnExpress cho biết Tuấn bị trinh sát Công an TP HCM vây bắt ở khu vực cầu Tham Lương, quận 12 - cách hiện trường khoảng 10 km, khi đang trên đường bỏ trốn. Tuấn công tác tại phòng tạm giữ, tạm giam Công an quận 11.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Kiến Tường.

Trước đó vào lúc 14h, người dân ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, nghe nhiều tiếng nổ và la hét từ khu vực chuồng bò phía sau một ngôi nhà. Đây là nơi tổ chức đá gà ăn tiền, đánh bạc của nhóm người địa phương. Do mâu thuẫn khi đánh bạc, Tuấn cầm súng AK bắn vào nhiều người. Sau khi gây án, Tuấn tẩu thoát, được cho là đã lấy đi một số tiền lớn ở hiện trường.

Nghi phạm bị camera ghi hình. Ảnh: K.T

Công an TP HCM cùng huyện Củ Chi đã trích xuất camera trên đường truy bắt nghi can. Kẻ gây án bỏ trốn bằng xe máy màu đỏ, mặc quần short jeans, áo khoác đen, đeo khẩu trang và mang theo súng.

Kiến Tường